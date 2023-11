VIDEO: Pese a espectaculares atajadas, Guillermo Ochoa no evita la derrota ante Napoli

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- El mexicano Guillermo Ochoa jugó su segundo partido como titular bajo el mando del entrenador Filippo Inzaghi, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el Napoli de 0-2 en partido correspondiente a la jornada 11 de la Serie A de Italia disputada en el Estadio Arechi. Con esto el Salernitana se mantiene en el último lugar de la tabla general con solo cuatro puntos ganados y es candidato a descender a la Serie B.

Ochoa tuvo sus primeras intervenciones en el inicio del partido, pero muy temprano en el partido se vio vulnerado en la meta con un remate cruzado de Giacomo Raspadori al minuto 12. La primera atajada destacada del mexicano llegó unos minutos después con un manotazo a un disparo elevado del autor del primer gol. Ya avanzado el primer tiempo, se tendió a su costado izquierdo para desviar un nuevo remate del delantero italiano.

Para la segunda parte, el embate de Raspodori se mantuvo y Ochoa desvió la primera a dos manos. El poste salvó a Salernitana del segundo y Zielinski puso a prueba de nuevo al mexicano que respondió bien. Al minuto 82 llegó el segundo tanto del Napoli en los pies de Eljif Elmas que con remate al poste izquierdo del mexicano desde el área grande superó el lance de Ochoa para decretar el segundo tanto en el marcador con el que finalizó el partido.

Napoli se encuentra en el cuarto lugar del torneo con 21 puntos mientras que el Salernitana es último lugar. En su siguiente partido el equipo de Ochoa se enfrentará a la Lazio en busca del primer triunfo en la era Inzaghi quien destacó que el Napoli no fue más contundente en la ofensiva. “Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes de Europa, no fue fácil ponerlos en dificultades pero lo intentamos con nuestras armas. Aunque puse a cuatro atacantes, no sufrimos mucho teniendo en cuenta el calibre del rival.

"El sacrificio cuando los atacantes no tienen la posesión es fundamental para nosotros, esto nos permite poder incluir muchos jugadores de calidad en el once inicial", dijo en conferencia de prensa en el entrenador italiano Filippo Inzaghi. “Estuvimos en el partido hasta el final, antes del segundo gol tenía la sensación de que podíamos empatar. Tanto en la Copa de Italia como hoy vi la Salernitana que me gusta, esta actuación me convence cada vez más".

En otros resultados de la Serie A, el Atalanta perdió 1-2 con el Inter de Milán y en el inicio de la jornada el Bolonia sorprendió a la Lazio al derrotarla 1-0. Este sábado la jornada cierra con el encuentro entre Milan y Udinese. Mientras que mañana habrá cuatro partidos más entre los que destacan el Roma contra Lecce y Fiorentina ante Juventus. El lunes termina la fecha once con dos partidos de los que el más destacado es el Torino contra Sassuolo.

