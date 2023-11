¡Orgullo sonorense! Alejandra Valencia se convierte en triple campeona panamericana

Comparta este artículo

Santiago, Chile.- La sonorense Alejandra Valencia logró su tercera medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, esta vez con un oro en la modalidad recurvo individual femenil del tiro con arco que la proclama también como triple campeona panamericana, pues al igual que ahora, se alzó con el primer lugar en las ediciones de Lima 2019 y Guadalajara 2011, concluyendo así una notable participación en su disciplina este año.

Valencia derrotó en la final a la brasileña Ana Machado por contundente marcador de 7-1. La sonorense se impuso en cuatro sets en los que sumó dos puntos de set en los primeros dos, un empate en el tercero y dos puntos de nuevo en el último y definitivo para concretar su victoria en donde superó con claridad a la sudamericana en cada periodo en donde solo se vio una paridad en el primero de los sets.

Previamente superó en semifinales a la colombiana Ana María Rendón por marcador de 7-1, en cuartos de final se impuso a la estadounidense Jennifer Muciño-Fernández por 7-3, en octavos de final a Carolina Posada de Colombia por 6-0 y en dieciseisavos a la venezolana Lisbeth Leoni por 6-0. Al final la arquera sonorense expresó su satisfacción por haber logrado el triunfo histórico en estos Juegos Panamericanos, pues nunca se habían logrado tres preseas en recurvo.

"Logré lo que era mantenerme concentrada en lo que tenía que hacer, en mantener la forma, entonces sí, lo hice muy bien, también no sabía que era histórico, de que nunca antes se había ganado en nuestro deporte tres juegos panamericanos y yo dije ‘qué’. Entonces tampoco lo sabía. Eso significa mucho y estoy muy orgullosa de haberlo logrado. Ayer me sentí tirando bien. Ahorita, más que nada, fue un repetir la sensación, lo que sí me siento mejor, pero sí traté, más que nada, mantener la sensación”, dijo a los medios oficiales de Santiago 2023.

Valencia logró su tercera medalla en esta edición, luego de que ganó la plata en la modalidad de equipos recurvo femenil el día de ayer y el bronce en la equipos mixto también en arco recurvo, tras vencer a Colombia por 5-3 junto a su compatriota Matías Grande quien a nivel individual también ganó una presea de plata y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, que era otro de los objetivos de la delegación.

