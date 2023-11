Aficionado de Boca Juniors se quita la vida tras la derrota en la Libertadores

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El pasado fin de semana se disputó una edición más de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente americano y uno de los más prestigiosos del mundo, y que enfrentó a Boca Juniors de Argentina contra Fluminense de Brasil en el Estadio Maracaná y que terminó con el primer título en su historia de este certamen para el equipo brasileño.

En Argentina, el futbol es casi como una religión para muchos aficionados y derivado de esto la tristeza no solo llegó por la parte deportiva para el club, sino que también afectó directamente a sus hinchas hasta terminar en una tragedia. En el país sudamericano se dio a conocer la desafortunada noticia de que un fanático del equipo se quitó la vida luego de que el equipo 'Xeneize' no lograra ganar la final del torneo sudamericano.

La madre del fanático fue quien relató al medio Crónica TV de Argentina que su hijo se quitó la vida después de que su equipo perdiera. El aficionado de nombre Marcelo, tenía 23 años y trabajaba como policía, según las versiones relatadas por los familiares murió de un disparo justo después de que perdió su equipo, su madre fue quien lo encontró sin vida en su habitación. La historia del hincha ha provocado un gran impacto en el país.

Créditos: X @BocaJrsOficial

"Era refanático de Boca, él si perdía él estaba mal, deprimido, se ponía mal, triste, se daba piña y decía que no podía perder que era lo más grande Boca", dijo al medio argentino la madre del aficionado. "Boca es una basura, porque a mi hijo me lo mataron, por ellos se mató, y no hay ningún jugador, no hay nadie que me dé el pésame”, reclamó desconsolada. También contó que días antes ya le había anunciado la posibilidad de quitarse la vida si no ganaban la copa.

Sin embargo, ella pensó que se trataba de una broma y no pensó que fuera tan determinante, pero al parecer si estaba preparado, pues otros medios señalan que antes había transferido su dinero a su hermano. La madre hizo también un llamado a los jóvenes para tomar conciencia. Por otra parte, el club Boca Juniors no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido con el fanático, ni tampoco las autoridades deportivas argentinas.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia", dijo la madre del aficionado.

