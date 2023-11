Grandes Ligas le pone freno: El líder de bateo de la LMP abandona el certamen

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo no han tenido un inicio prometedor en la temporada 2023-2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y por si fuera poco, este lunes 06 de noviembre presentaron una baja sensible, ya que los Cleveland Guardians acaban de parar la actividad del pelotero Alfonso Rivas, quien no solamente era su mejor hombre a la ofensiva, también era el referente de bateo de todo el circuito.

Días después de ser tomado en waivers por el conjunto de Grandes Ligas, el cañonero de ascendencia mexicana tuvo que detener su participación con los de la capital de Sonora y atender el llamado de su nuevo equipo en el Big Show. En tan solamente 16 juegos que disputó, Rivas se adueñó del beisbol invernal de México, siendo el actual líder de bateo con .439 de porcentaje, tres cuadrangulares y 12 producciones.

Será esta misma semana, cuando el toletero haga acto de presencia en el complejo de pretemporada de los Guardians, ubicado en Goodyear, Arizona, donde además conocerá a su nueva organización, sus compañeros y recibirá instrucciones de la preparación que quieren que lleve en este periodo. Por si fuera poco, la institución anunció a Stephen Vogt como su nuevo manager, este lunes, por lo que también el jugador de los Naranjeros deberá de llenarle el ojo a su nuevo 'capataz'.

Rivas deja a los Naranjeros

Aunque luce complicado, Alfonso desea volver este mismo año a Hermosillo, Sonora, pero dependerá del permiso que le otorgue su club de Grandes Ligas. Dicho sea de paso, el primera base estaba haciendo su primera aparición en la Liga Mexicana del Pacífico, y hasta el momento estaba cumpliendo con creces, siendo ese 'as' bajo la manga que necesita la escuadra de Juan Gabriel Castro para levantar la corona.

Con la emitente baja de Alfonso Rivas, la directiva del conjunto más ganador de la LMP, deberá de tomar una decisión acerca de la contratación de un nuevo pelotero extranjero, o bien terminar la primera vuelta con el actual roster y esperar a finales de noviembre la llegada del jonronero ligamayorista mexicano Isaac Paredes, quien acaba de tener una temporada de ensueño con los Rays de Tampa Bay.

Fuente: Tribuna.