Jennifer Hermoso asegura que llegó a recibir amenazas tras caso Rubiales

Ciudad de México.- Han pasado ya varios meses desde que la polémica se apoderó de la selección española femenil por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, pero el caso ya ha tenido sus primeras consecuencias en contra del expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) quien fue cesado e inhabilitado, además de que enfrenta a la justicia; sin embargo, aún hay más detalles de cómo ha vivido la también jugadora del Pachuca esta situación.

No han sido momentos muy buenos para Jennifer quien lamentó que tenga que asumir las consecuencias de los actos del exdirectivo y reveló que durante este tiempo ha sufrido hasta amenazas. "He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", mencionó en una entrevista para la revista GQ.

Esto ha llegado a afectar su salud mental y por lo tanto a necesitar ayuda psicológica. "Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo.

"Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a futbol", compartió Hermoso que volvió a la selección española en la pasada fecha FIFA, luego de que fue relegada en la convocatoria anterior. Por otra parte, la jugadora lamentó el poco apoyo que han tenido de parte de los futbolistas de la rama masculina, quienes considera que no se han solidarizado con la lucha de las seleccionadas por la igualdad.

"Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho", expresó.

