Marijose Alcalá rechaza propuesta de Ana Guevara de donar premios de Panamericanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá descartó apoyar la propuesta de Ana Guevara, directora de al Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sobre donar los premios a los deportistas de los Juegos Panamericanos que anunció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a los damnificados por el huracán 'Otis' en Guerrero.

Para Alcalá sería mejor buscar otra forma de ayudar a los afectados debido a que también señaló que los deportistas tienen necesidades económicas por lo que pidió utilizar otras partidas de presupuesto para que sean de ayuda a los guerrerenses que estas últimas semanas han padecido los estragos que dejó el huracán que azotó la costa de Acapulco y dejó graves afectaciones también en otras partes.

Te podría interesar Ana Guevara Ana Guevara propone no dar estímulos económicos a deportistas y entregarlos a Acapulco

"Siempre he respetado las opiniones de la directora (Ana Guevara), pero creo que los atletas también requieren sus apoyos para seguir adelante y nosotros tenemos que entender que los atletas son solidarios con la gente de Guerrero, pero tienen necesidades. Hay otras partidas del presupuesto donde pueden obtener los recursos (para ayudar a Guerrero), busquemos otra forma de ayudar sin quitarle los apoyos a los atletas", dijo Alcalá a los medios de comunicación al llegar a México.

Créditos: X @COM_Mexico

La presidenta del COM reiteró la necesidad de mantener los apoyos que servirán a los atletas para su preparación, pues consideró que se lo han ganado. "Siempre he invitado a la Conade, siempre hemos tenido las puertas abiertas para hablar y dialogar, lo que deseamos es que los apoyos estén, todo lo que requieren ellos (deportistas) para su preparación, porque nos están demostrando que se lo están ganando", dijo.

Hace unos días, Ana Guevara, directora de Conade, reveló su propuesta de exentar el premio económico considerado para los atletas medallistas de los juegos Panamericanos y que en cambio ese monto sea destinado para ayudar a Acapulco. El presidente López Obrador había adelantado que se consideraba una cantidad de dinero para premios a los atletas, justo antes de partir a tierras chilenas.

"No ha cambiado el presidente el monto, yo creo que va a ser lo mismo. Yo le mandé una tarjeta al Presidente con la posibilidad de que, derivado a lo que está pasando en Acapulco, que se pueda exentar el recurso derivado de lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta y no ha fijado una cantidad el presidente", dijo Guevara la semana pasada.

Fuente. Tribuna