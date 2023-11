Revelan los motivos por los que aún no ha sido liberado el padre del futbolista Luis Díaz

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- El mundo del futbol se conmocionó al conocer la lamentable noticia del secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz en su natal Colombia. Su madre fue liberada, pero su padre permanece cautivo todavía, pese a los esfuerzos por buscar rápidamente su libertad. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano fue quien se atribuyó el secuestro y quien también se comprometió a la liberación al asegurar que había sido un error.

Pero los días han pasado y todavía el padre de Luis Díaz no se encuentra en libertad, ante esto el ELN dijo que el proceso se ha complicado debido a que no existen condiciones para hacerlo, pues aseguraron que la zona se encuentra militarizada y que se realiza una operación por lo que no han podido realizar la liberación del padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra sin que existan riesgos, según un comunicado del grupo.

"La zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz", escribieron en un comunicado el ELN, quienes agregaron que mantendrán su palabra de liberar al padre del jugador.

Créditos: X @LFC

"Comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda, a quienes le decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de la operación de liberación", añadieron. Mientras tanto esta situación ha mantenido pendiente a Luis Díaz quien regresó a un partido de su equipo y en el último encuentro se expresó de forma pública en el estadio.

Díaz anotó el gol del empate entre Liverpool y Luton Town 1-1 en donde aprovechó para en lugar de celebrar, levantarse la playera y mostrar un mensaje en su camiseta en donde se leyó el mensaje "libertad para papá". El jugador fue arropado por sus compañeros y su entrenador al final del juego, pues su tanto cayó en el último minuto del partido disputado en Bedforshire. En tanto que las autoridades de Colombia aseguraron que harán su parte para que se pueda realizar la liberación.

“Por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, se ordena a las tropas de Ejército que están en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega de este secuestro. De igual manera, en el resto de la jurisdicción se siguen haciendo las operaciones de seguridad y de estabilidad”, dijo el coronel Giovanny Montañez en parte de un comunicado citado por CNN.

