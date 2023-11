VIDEO: Árbitro de la MLS inicia contragolpe y jugada termina mal por no saber las reglas

Comparta este artículo

Vancouver, Canadá.- A lo largo de su historia la Major League Soccer (MLS) ha regalado videos increíbles por las situaciones poco comunes y a veces imposibles de creer que ocurren dentro de sus campos de juego, pero cuando parece que no puede pasar nada más de vez en cuando aparece una jugada que deja sorprendidos a más de uno y no gracias al nivel futbolístico o a alguna jugada destacada, sino por sus errores.

Esta vez, una situación insólita ocurrió durante uno de los partidos de play offs de la liga en donde se enfrentaron Los Ángeles FC y los Vancouver Whitecaps. Eran los minutos finales del partido con el equipo angelino arriba por 0-1 que les daba el pase a la siguiente ronda y al equipo canadiense se le presentó una jugada en tiro de esquina por lo que todos sus jugadores habían ido al área rival a buscar el gol, incluido el portero.

Sin embargo, en el centro al área el balón rebotó e iba caer propició para un jugador del Vancouver, pero éste chocó con el árbitro Timothy Ford que caminó hacía atrás sin ver al futbolista. Eso propició que el balón quedara a la deriva y sorprendiera a otro jugador que tuvo que ir por el balón, pero al que se lo quitaron entre dos rivales. Carlos Vela fue quien finalmente condujo la pelota pasando el medio campo avanzando en un tres contra uno hasta el otro lado.

El mexicano pasó el balón hacia adelante a Denis Bouanga con solo un futbolista de Vancouver detrás que había seguido la jugada y el delantero africano no falló el gol. Esta acción provocó los reclamos de todos los jugadores del Vancouver hacia el árbitro que se mostraba desconcertado ante lo que había ocurrido. Finalmente fue llamado al VAR y se libró por un momento de los reclamos de los futbolistas del equipo canadiense.

Tras revisar el VAR la jugada se anuló por fuera de lugar y el tanto no subió en el marcador. El problema había sido que al momento de dar el pase era un fuera de juego automático ya que solo había un futbolista detrás del balón por lo que no contaba según las reglas. Pese a que se salvaron de un gol el Whitecaps ya no tuvo tiempo para tratar de empatar el juego y terminó con triunfo de Los Ángeles que avanzó de ronda.

En otros resultados, el Houston Dynamo de Héctor Herrera ganó 2-1 al Real Salt Lake, mientras que el Atlanta United que dirige Gonzalo Pineda perdió 2-0 c0n Columbus Crew. En tanto que el Kansas City de Alan Pulido ganó 2-1 al St. Louis City. Esta etapa de la MLS se juega bajo el formato de series por lo que todavía quedan varios partidos para definir a todos. los equipos que participarán en la siguiente ronda.

