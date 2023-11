¿Julio Urías ya está fuera de Los Angeles Dodgers? Esta es la situación actual del mexicano

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estado Unidos.- Mientras la situación de Julio Urías con la justicia aún no se define, en el plano deportivo ya hubo un movimiento, y es que con el fin de la temporada en la Major League Baseball (MLB) se terminó el contrato del lanzador mexicano y de momento está fuera del equipo de Los Angeles Dodgers con un futuro por ahora incierto debido a las condiciones actuales que se han generado.

Y es que Urías es ahora uno de los más de cien peloteros que integran la agencia libre en estos momentos dentro de la MLB al haberse terminado su contrato. Esto es nada más que un hecho formal, pues desde principios de campaña ya se conocía que terminaría su relación con los Dodgers y estaba a las puertas de firmar una renovación muy conveniente, pues parecía que gracias a esto iba a alcanzar una remuneración económica más importante, pero ahora la situación no le es favorable.

Urías apuntaba a ser considerado como uno de los peloteros más codiciados en la agencia libre, pero debido a que también está bajo licencia administrativa incluso no ha sido tomado en cuenta en el ranking que publica la MLB sobre los beisbolistas más interesantes que se encuentran en libertad previo a la campaña 2024 y que lidera el japonés Shohei Othani, incluso hacen mención de esto en una nota en la lista publicada.

"Nota: Julio Urías es elegible para la agencia libre, pero actualmente se encuentra en licencia administrativa mientras la liga investiga acusaciones de violencia doméstica en su contra. Dado que su estatus para el Día Inaugural 2024 aún no está claro, no fue incluido en estas clasificaciones", escribió la MLB sobre el estatus actual del sinaloense que tendrá que esperar a que se resuelva su situación con extradeportiva.

El mexicano Julio Urías fue acusado por violencia doméstica el pasado 4 de septiembre, lo que provocó su arresto por unas horas y posteriormente salió libre al pagar una fianza, debido a esto le fue programada una cita en la corte estadounidense en donde escucharía los cargos que se le imputaban y se le dictaría una sentencia; sin embargo, el pelotero no acudió a la cita programada para el 27 de septiembre.

Según un reporte de la cadena Univisión, esto ocurrió debido a que el fiscal encargado del caso todavía no tenía los cargos que se le leerían al beisbolista por lo que su presencia en ese momento no fue requerida. De acuerdo con la misma fuente, esto sucedió así debido a que el caso de Urías es especial al ser reincidente y por lo tanto se estarían recolectando todas pruebas posibles y continuar el proceso, por lo que hasta ahora todavía no se esclarece su caso.

