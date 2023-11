Santiago Giménez y el Feyenoord no pueden con la Lazio y peligra su pase en Champions

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El mexicano Santiago Giménez se fue din marcar gol en la derrota del Feyenoord 1-0 ante la Lazio en partido de la jornada 4 de la Champions League disputado en el Estadio Olímpico de Roma en un resultado que no es bueno para el cuadro neerlandés ya que compromete sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase con solo dos partidos y por lo tanto, seis puntos por disputar en esta primera ronda.

Giménez no estuvo fino en esta ocasión, pese a que se le presentó un buen oportunidad a la media hora de juego en un pase filtrado por el que fue el mexicano y tras quedar en buena posición sacó un remata cruzado de izquierda que el portero Provedel desvió de muy buena forma salvando su meta. Todavía tuvieron una opción más en el primer tiempo, pero no la concretaron, algo que si aprovechó más tarde el conjunto local.

Al minuto 45, Felipe Anderson prolongó un pase al frente para Ciro Immoble quien avanzó son marca de algún defensor, sacó al portero y definió cruzado para poner al frente a su equipo. En la segunda mita el Feyenoord volvió buscar el empate, Giménez tuvo una más en un remate de cabeza desde un tiro libre que apenas se fue desviado. 'Chaquito' jugó todo el juego, pero no tuvo mejores opciones, mientras que Lazio tuvo solo una clara.

Este resultado deja al Feyenoord en la tercera posición del Grupo E con seis puntos, fuera de la zona de clasificación en donde están el Atlético de Madrid con ocho unidades, Lazio es segundo con siete puntos y el Celtic es último con un punto. La jornada 5 se disputará el próximo 28 de noviembre, en donde ya se estaría definiendo al primer clasificado de este grupo que se tornó cerrado entre los primeros tres equipos de la tabla.

David Hancko, defensa del Feyenoord, lamentó no haber podido anotar, pese a las oportunidades, aunque confía en que todavía pueden clasificar. “Si no marcas no puedes pensar en ganar el partido. Tuvieron un tiro a portería (en el primer tiempo) y marcaron. Todavía lo tenemos en nuestras manos. Si ganamos ambos partidos, pasaremos”, dijo el futbolista sobre las aspiraciones que todavía tiene el equipo.

