Wayne Rooney hace fuertes revelaciones sobre problemas de alcoholismo cuando era jugador

Londres, Inglaterra.- Wayne Rooney fue uno de los futbolistas jóvenes que irrumpió en el mundo futbolístico a principios de los años 2000 y que tuvo una prolífica carrera a nivel nacional e internacional, pero pocos se imaginan que hubiera padecido problemas relacionados con el alcohol, sin embargo, el ahora entrenador aceptó que fue una de las etapas más complicadas de una vida profesional en la que comenzó muy chico.

Con apenas 16 años, Rooney debutó en la primera división con el Everton, un año más tarde ya había fichado con el Manchester United y al siguiente era titular en la Eurocopa de 2004 con Inglaterra. Sus condiciones lo llevaron a ser considerado un prodigio y el éxito y la fama le llegaron muy pronto. Esto fue algo con lo que le costaba lidiar y es por ello que unos años después comenzó a refugiarse en el alcohol.

"Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape", contó el exdelantero inglés en el podcast del exjugador de rugby Rob Burrow. "Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento", aceptó Rooney en su relato sobre esos momentos en los que empezó a alejarse de la gente al no saber como lidiar con lo que estaba viviendo en ese tiempo.

Créditos: uefa.com

"No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación. Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros", contó el ahora entrenador del Birmingham City de la Premiership.

Wayne Rooney inició su carrera como futbolista profesional en el 2002 con el Everton y en 2004 se convirtió en jugador del Manchester United, club del que se convirtió en el goleador histórico. Tras muchos años en el que parecía que era el club en que se retiraría, decidió volver al Everton y un año más tarde partió a la Major League Soccer a jugar en el DC United. Todavía terminó su participación en clubes con el Derby County.

En selección nacional participó en todas las categorías desde la Sub 15 a la selección absoluta. Ganó cinco ligas inglesas, dos copas de liga, tres Community Shield, una FA Cup, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Europa League. Desde 2020 es entrenador comenzando con el Derby, después se fue al DC United y tras dos temporadas llegó al Birmingham City.

