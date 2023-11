Santiago Giménez se lleva los elogios de un excampeón del mundo y lo invita a La Liga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a que en los últimos partidos no ha logrado marcar gol, el buen inicio de Santiago Giménez con el Feyenoord no ha pasado desapercibido en el mundo futbolístico, por lo que le ha valido los elogios de diferentes personalidades del ámbito futbolístico y en este caso ahora fue por parte del excampeón del mundo con España, David Villa, quien en su tiempo también destacó como delantero.

Villa destacó el nombre que se está haciendo el mexicano en el continente europeo y consideró que Santiago está teniendo una carrera ascendente por lo que no descarta que llegue a España. Mientras tanto, el como exjugador de equipo como el Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid aseguró que el tipo de jugadores como Giménez siempre son bienvenidos en la competencia, considerada de las mejores del continente.

“Si se habla tanto de él es porque es un gran jugador y siempre serán bienvenidos a La Liga ese tipo de jugadores. Los grandes jugadores pueden estar en cualquier equipo y este joven, por lo que he leído y he podido ver detenidamente, tiene una trayectoria ascendente importante y puede ser que lo veamos un día en España”, dijo Villa en entrevista con el medio Publimetro aunque no se atrevió a mencionar el club al que pudiera llegar.

Una de las observaciones que hizo al delantero es que para llegar a los grandes de España es algo complicado, pero aconsejó por seguir trabajando. “Pertenecer a un equipo como Real Madrid o Barcelona es algo muy complicado porque está al alcance de muy pocos. El único consejo que se me ocurre dar es trabajar día con día para mejorar porque aquellos que lo hacen con ilusión, ganas y talento, pueden conseguir las metas que parecen más difíciles”, dijo.

Destaca el fichaje de Bellingham

La última figura en sumarse a la Liga de España fue el inglés Jude Bellingham, quien hasta ahora ha dejado gratas sensaciones, pues como mediocampista no solo ha destacado en el control del balón, sino que se ha convertido en goleador del equipo donde tiene tantos goles como participaciones, motivo que le valió el reconocimiento también de Villa que lo destacó como el mejor jugador al momento.

"Está siendo el mejor jugador de La Liga, quizá junto a Griezmann, que está haciendo un gran arranque, pero creo que es muy bueno que este tipo de jugadores lleguen a la Liga, aunque me gustaría que también lleguen a equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, o al Valencia. Aunque lo importante es que tener grandes jugadores hace crecer a La Liga y creo que es un fichaje fantástico y la gente está disfrutado mucho de él", dijo.

