A Trae Young le gustaría que la NBA tuviera un equipo de expansión en México

Ciudad de México.- Los Atlanta Hawks se medirán al Orlando Magic en el juego de temporada regular que se realizará en la Ciudad de México y Trae Young, que apunta a ser la estrella del evento para los Hawks, se muestra emocionado por la posibilidad de disputar el partido, pero además mencionó que no le disgustaría que la National Basketball League (NBA) decidiera expandirse a la capital mexicana con un equipo al que puedan visitar una vez al año.

“Sé que van a expandirse. Nunca sabes cuáles ciudades estarán, pero no me preocuparía venir aquí una vez al año. Esta es una gran arena”, dijo Young en palabras para los medios de comunicación mexicanos que se dieron cita previo a la gran noche de este jueves. El elemento de los Atlanta Hawks resaltó la importancia que tiene el juego para los fanáticos mexicanos, así como para ellos por una cultura que les ha atraído bastante.

“Es importante no solo para los fans aquí, también para nosotros, porque podemos venir experimentar cosas nuevas, conocer a nueva gente, y vivir una cultura que si no tuviéramos basquetbol, quién sabe si estaríamos aquí o no. Es una bendición, estoy honrado de jugar aquí”, dijo Young quien también esta animado con la posibilidad de conectar con la afición y por como podrían ser recibidos.

Créditos: X @ATLHawks

“Es un partido internacional, solo hay unos pocos de ellos cada año. Es un honor que podamos representar a nuestro equipo en la Ciudad de México. Va a ser divertido y creo que todo el equipo está emocionado. De lo que he escuchado (de la afición) es que van a ser locos, eléctricos. Estoy muy emocionado por venir aquí y ver a todos, conocer a nuevos gente, intentar dar un show y ganar”, declaró el jugador.

¿A qué hora y dónde ver Atlanta Hawks vs Orlando Magic?

Atlanta Hawks se medirán al Orlando Magic en la Arena Ciudad de México en el tradicional partido de temporada regular en nuestro país. El juego será este jueves 9 de noviembre y está pactado para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México (19:30 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir a través de la señal abierta de Televisa y por canal de paga en TUDN y ESPN. Además por streaming en Star Plus y NBA Pass.

Fuente: Tribuna