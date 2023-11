¿Qué ha pasado con el mexicano Julio Urías? Así ha avanzado su situación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue el pasado 3 de septiembre que se supo la noticia del arresto de Julio Urías en Los Ángeles, luego de que un testigo alertó a las autoridades sobre un altercado que involucraba a un hombre y una mujer, que en este caso se trataba del pelotero mexicano y su pareja. Tras la evaluación de la situación de las autoridades se determinó arrestar al mexicano, quien salió bajo fianza unas horas después y aunque desde entonces se han tomado medidas, aún su situación no se esclarece.

A raíz de su arresto bajo acusaciones de violencia doméstica el mexicano fue separado de Los Ángeles Dodgers de manera inmediata, por lo que dejó de tener actividad con el equipo mientras se definía su situación. Días después de la decisión del equipo fue puesto bajo licencia administrativa por parte de la Major League Baseball (MLB), situación que le impide tener actividad en la liga hasta nuevo aviso y así se mantuvo marginado deportivamente.

El 27 de septiembre tenía una cita en la corte en donde en un principio estaba considerada la posibilidad de que se le leyeran los cargos de los que era acusado y se le dictara alguna sentencia; sin embargo, ésta no llegó, pues debido a lo delicado de su situación al ser reincidente de acusaciones por violencia doméstica los jueces decidieron seguir recabando pruebas antes de tomar una decisión, por lo que se supone que sería citado días más tarde.

No obstante, hasta ahora no se ha hecho pública la fecha de una nueva cita ante la corte angelina y la resolución del caso se ha demorado. En el plano deportivo, la temporada de la MLB recién terminó y Urías no volvió a tomar parte del roster de Dodgers debido a que su investigación seguía en curso. Actualmente su contrato ya ha terminado y hace unos días fue puesto en la agencia libre en donde tiene un estatus de elegible, pero la MLB aclaró también que se mantiene bajo licencia administrativa.

Es por esto que mientras tanto su estatus para el oppening day de la MLB 2024 no está claro. Con todo esto, parece indicar que en las Grandes Ligas tendrá un futuro incierto al menos hasta que se resuelva su situación jurídica, aunque algunos especialistas estiman que en el equipo de Los Ángeles quizás ya no tenga un contrato. Faltan todavía varios meses para que inicien los entrenamientos de primavera y la nueva temporada en el mejor beisbol del mundo por lo que el caso podría ver avances en las próximas semanas.

