¿América teme al arbitraje? André Jardine se pronuncia previo al juego de vuelta ante León

Ciudad de México.- Previo al juego de vuelta entre América y León, el director técnico azulcrema, André Jardine, confía en que el arbitraje salga concentrado para este encuentro y que no haya errores que afecten el resultado. El primer partido entre ambos equipos estuvo marcado por la polémica, misma que según la apreciación de los aficionados no fue benéfica para el conjunto capitalino.

“Una mala decisión arbitral puede poner todo en riesgo, tienes la certeza que al final los árbitros saben de esto, están muy enfocados en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no comenten errores porque quieren”, dijo Jardine en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta. El entrenador espera que no se vean perjudicados en el resultado, pues se trata de un partido de gran importancia para ambos clubes.

“Al final yo y cualquier entrenador lo que queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrados posibles, que no sientan la presión porque es mucho lo que está en juego, mucho tiempo, una campaña linda la que venimos haciendo, al final solo queremos justicia y que no seamos perjudicados en un partido tan importante como va a ser este”, agregó.

América y León empataron a dos goles en el partido de ida de los cuartos de final por lo que todo se decidirá en la vuelta, aunque en caso de empate la posición en la tabla favorece a los azulcremas. Entre las buenas noticias para esta fase final, Jardine también conformó que Brian Rodríguez va evolucionando de forma satisfactoria de su lesión y podría regresar pronto a las canchas.

“Viene evolucionando bien, no fue una lesión simple, pero por suerte no rompió ningún ligamento, no fue una lesión muy grave, pasó por muy cerca de ser esas lesiones que te paran por un año. Él está corriendo, aún no está trabajando con balón pero ya lo veo haciendo trabajos físicos, nos da la sensación que falta poco para estar entrenando con pelota", dijo el entrenador brasileño que le ve oportunidad de volver si llegan a la final.

