Antonio Mohamed rompe el silencio por jugada polémica en el Chivas vs Pumas

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas derrotaron por 1-0 a los Pumas en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX con un gol de Fernando Beltrán, pero el partido no estuvo exento de polémicas, pues particularmente ocurrió una jugada en la que los auriazules reclamaron penalti por una mano dentro del área del delantero rojiblanco Ricardo Marín; sin embargo, el árbitro consideró que no era intencional y no la sancionó.

Fue al minuto 75 que en un tiro de esquina en favor de Pumas, Salvio peinó la pelota y pegó en el brazo de Marín por lo que causó el reclamo de los jugadores. El árbitro no marcó la jugada como penalti y tampoco la reviso en el VAR. La decisión arbitral no dejó contento a Antonio Mohamed, quien tras el partido opinó sobre esa acción y lamentó que, a su consideración, las jugadas no se marquen igual.

“Que las incidencias sean a favor nuestro. Alguna vez que nos toque a nosotros, porque ninguno va a preguntar ¿Ninguno va a preguntar?”, dijo en la conferencia de prensa a los medios para hablar sobre lo ocurrido y continuó con un ejemplo que les sucedió a ellos en otro partido. “El del 'Toto' Salvio, el otro día en CU lo marcan como penal ¿Cómo tenía la mano? pegada ¿y éste?”, comentó el estratega en palabras recogidas por FOX Sports.

Pese a la polémica acción del partido, Mohamed también fue autocrítico con el resultado obtenido en el Estadio Akron y aceptó que no hicieron un buen encuentro. "No fue nuestro mejor partido, Chivas nos superó y ganó bien, pudieron hacernos un gol más en el primer tiempo. Honestamente, nunca nos sentimos cómodos Tenemos que hacer autocrítica interna para preparar la vuelta en casa”, dijo.

Mohamed aseguró que será un partido distinto en Ciudad Universitaria, por lo que se mostró confiado de cambiar el resultado a su favor en la vuelta. “Debemos hacernos cargo de todo lo que dejamos de hacer porque será un partido totalmente diferente", señaló. El equipo auriazul solo tiene un gol de desventaja por lo que el partido en la Ciudad de México apunta a ser un duelo emocionante.

