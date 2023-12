¿El RB19 estaba hecho para Max Verstappen? Red Bull lamenta fallas con 'Checo' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la temporada 2023 de la Fórmula 1, mucho se especuló sobre si el RB19 estaba hecho para Max Verstappen y no para Sergio 'Checo' Pérez y ahora, la escudería austriaca parece dar algo de razón a eso, pues admitieron que fallaron al no entender las necesidades del mexicano para que pudiera manejar el que es considerado el mejor auto de la competencia, al mismo nivel que el neerlandés.

Fue Pierre Waché, director técnico de la escudería Red Bull, quien lamentó que solo uno de los pilotos pudiera haber aprovechado las condiciones del auto. “Un coche rápido es un coche que permite al piloto rendir al máximo. En ese sentido, fallamos porque sólo un piloto, Max en este caso, podía manejarlo bien”, dijo en una entrevista con Formule1 en donde añadió que el campeón de la temporada tiene un talento diferente.

"Ese es un talento de Max, que fue capaz de utilizar bien el coche durante toda la temporada y en diferentes condiciones. Por otro lado, puede que nosotros, a su vez, no hayamos entendido bien a ‘Checo’ en cuanto a lo que necesita para poder sacar también el potencial del RB19”, señaló el también ingeniero en la escudería del 'toro rojo' quien ante la gran temporada asegura que seguirán buscando la perfección.

Créditos: X @redbullracing

“Soy un perfeccionista. Los técnicos son estrictos. A nuestro nivel, lo importante no es la perfección que nunca se alcanza, sino la atención a los detalles. Porque así es como marcamos la diferencia. En nuestra profesión, un coche que es un uno por ciento más lento es un mal coche, lo cual es extraño si lo piensas", agregó Waché quien cree que no hay pretextos para que Red Bull no sea el más ganador, pues tienen los recursos necesarios para poner a punto los autos.

Para la siguiente temporada, los ingenieros de Red Bull trabajarán aún más para seguir perfeccionando el auto de la escudería, así como los otros equipos buscarán mejorar sus monoplazas para evitar que nuevamente se vean rezagados como ocurrió esta temporada recién terminada. El equipo austriaco venció en el campeonato de constructores y se quedó con los dos primeros lugares en pilotos, demostrando un dominio absoluto.

Fuente: Tribuna