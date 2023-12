Rafael Nadal anuncia que regresa en enero; este será el torneo en el que participará

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una larga ausencia, el tenista español Rafael Nadal anunció que regresará nuevamente a las altas competencias en el tenis. Considerado de los mejores atletas de este deporte en los últimos tiempos, su vuelta era una de las más esperadas por los aficionados que por fin podrán verlo de nuevo en el 2024, pues fue el propio Rafa quien a través de sus redes sociales confirmó el torneo que jugará.

Será en enero en el ATP de Brisbane, torneo que es preparatorio para el primer Grand Slam del año como lo es el Abierto de Australia, en donde Nadal podrá tener su vuelta. "Después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero", dijo el tenista en un video publicado a través de sus redes sociales en donde también asegura que no podía terminar su carrera de la peor forma.

Nadal había mencionado que su carrera profesional terminaría en el 2024, por lo que será un año especial para él y por lo tanto buscará cerrar de mejor manera. Actualmente ocupa el puesto 663 del ranking ATP por lo que buscaría quedar más arriba para tener un mejor final. Fue justamente en enero de 2023 cuando quedó fuera de la temporada debido a una lesión de la cadera durante el Abierto de Australia.

Créditos: X @RafaelNadal

"Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera como para que mi final sea en una rueda de prensa y voy a trabajar para que mi final sea de otra manera", se le escuchó decir a Nadal en el video en el que anunció su regreso y que de inmediato tuvo una gran repercusión en las redes sociales donde ha recibido un buen número de reacciones.

Nadal tuvo que ser operado en dos ocasiones y desde entonces ha tenido una larga recuperación. Ahora por fin podrá volver a jugar al tenis y habrá que ver como se desarrolla su temporada de despedida este 2024, donde buscará jugar sobre la grama de Roland Garros, en la mejor superficie que se le da y así tratar de terminar su carrera de la mejor manera posible, justo como se considera que merece.

