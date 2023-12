¿Cuántos campeones de boxeo tiene México? Rafael 'Divino' Espinoza el último en sumarse

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Tras una épica pelea, Rafael 'Divino' Espinoza se consagró campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar al cubano Robeisy Ramírez por decisión mayoritaria dando una gran alegría a México debido a lo complicado del combate celebrado en Miami. Con esto el boxeador mexicano aumenta la cuenta de campeones del país a 16, diez en la rama varonil y seis en la rama femenil

La pelea fue de gran espectáculo con golpes por parte de ambos lados que desembocaron en caídas a la lona y que pese a no ser una pelea que se ganó por nocaut, fue una batalla épica que se definió hasta el último round. Así, los jueces dieron ganador en las tarjetas a Espinoza 115-111 y 114-112, en tanto que otro juez consideró empate 113-113. Así el mexicano que no era favorito para esta pelea dio la gran campanada.

"No pensé en nada aquí. Sólo pensé en ganar. Incluso pregunté en qué round estábamos. Y supe que tenía que dejarlo todo para poder ganar. Simplemente puse mi corazón en ello. Yo siempre hago eso. Y gracias a Dios sucedió", expresó el mexicano quien incluso señaló que peleó con un pie roto, pues señalaba molestias desde el segundo round, pese a esto no se rindió y siguió dando una gran función en donde estuvo cerca de ganar de forma anticipada.

"Creo que tengo un pie roto desde el segundo round. Pero lo que me mantuvo en pie fue mi hija, mis padres, mi esposa y mi familia. Sabía que todo México me estaba mirando. Y sabía que tenía que convertirme en campeón mundial", agregó el boxeador que no podía ocultar su felicidad tras el gran resultado en su carrera y que lo mantiene con un invicto de 22 peleas ganadas, 18 de ellas por la vía del nocaut.

¿Quiénes son los campeones mexicanos actualmente?

Varonil:

Saúl 'Canelo' Álvarez (Supermediano CMB, AMB, OMB, FIB)

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete (Superpluma OMB)

Rey Vargas (Pluma CMB)

Luis Alberto ‘Venado’ López (Pluma FIB)

Alexandro ‘Peque’ Santiago (Gallo FIB)

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada (Supermosca CMB)

Julio César ‘Rey’ Martínez (Mosca CMB)

Adrián ‘Gatito’ Curiel (Minimosca FIB)

Carlos ‘Príncipe’ Cuadras (Supermosca CMB)

Femenil:

Yamileth Mercado (Supergallo CMB)

Érika Cruz (Supergallo AMB)

Asley González (Supermosca CMB)

Irma García (Supermosca FIB)

Jessica Nery (Minimosca AMB, CMB)

Kenia Enríquez (Mosca CMB)

Fuente: Tribuna