De juego a pesadilla: Partido de futbol es interrumpido tras presunta balacera en la CDMX

Ciudad de México.- Desde hace varias décadas, las tardes de domingo son tomadas por los miles de fanáticos del futbol para ir a las canchas a gozar de una ‘cascarita’, así como también, varios equipos locales optan por organizar sus propios torneos para definir qué delegación cuenta con el mejor equipo; sin embargo, lo que inicialmente era un momento de sano entretenimiento, no tardó en convertirse en toda una pesadilla para los pobladores de Tláhuac.

Los hechos ocurrieron durante la jornada de este 10 de diciembre, en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, sitio en el que los Tecos y UDG se estaban disputando la gran final, pero lo único que ganaron los participantes fue un fuerte susto, ¿la razón? La emoción de los pamboleros no tardó en verse eclipsada por el repetido sonido de detonación de arma de fuego, lo que provocó que cundiera el pánico entre todos los presentes.

De acuerdo con algunos informes, los disparos se escucharon a la distancia, justo cuando los UDG tenían la ventaja de dos goles sobre sus adversarios, momento en el que resonaron al a distancia varias detonaciones de proyectil balístico, lo que provocó que tanto jugadores como espectadores corrieran a esconderse para refugiarse por la caída de cualquier bala perdida. El aterrador momento quedó captado a través de las cámaras de quienes estaban grabando el encuentro, dichos videos fueron publicados más tarde a través de diversos grupos de Facebook de la comunidad.

Se desata balacera en pleno partido de Tláhuac

Minutos más tarde, diversos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se presentaron al sitio para controlar la situación, aunque todo parece indicar que no pudieron detener a ninguna persona vinculada al crimen; asimismo, en redes sociales se comunicó que no hubo ningún herido por del ataque armado. Cabe señalar que, hasta el momento, no hay ningún comunicado de los hechos emitido por las autoridades capitalinas.

Dado a que los videos fueron publicados a través de redes sociales, varias personas expresaron su descontento con diversos comentarios, algunos de ellos reprobaron el accionar de los pistoleros, sobretodo porque no tomaron en cuenta que, en el sitio, había muchos niños; por otro lado, hubo quienes pidieron por el bienestar de los presentes y otros más declararon que, es por este motivo que los padres de familia ya no dejan salir a sus hijos.

Fuentes: Tribuna