Girona sorprende en casa al Barcelona y recupera el liderato de la Liga española

Barcelona, España.- El Girona consiguió una valiosa victoria de 2-4 sobre el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic en partido correspondiente a la jornada 16 de La Liga. Con esto, el modesto conjunto catalán recupera el liderato del torneo al sumar 41 puntos y relega al Real Madrid a la segunda posición, demostrando que sigue vigente como la sorpresa del campeonato que en los últimos años no tenía más contendientes que los dos equipos grandes.

El Girona fue el primero en abrir el marcador a través de Artem Dovbyk al minuto 12 de juego, pero no pasó mucho para que Robert Lewandowski al minuto 19, marcara el tanto del empate para los locales, pero justo antes del descanso, llegó el gol de Miguel Gutiérrez que al minuto 40 volvió a poner en ventaja a los visitantes que se mantuvieron arriba hasta la recta final del partido que fue dramático con los últimos tres goles del encuentro.

Primero Valery aumentó la ventaja y parecía que se llevarían una victoria segura los del Girona, pero en el minuto 92' Ilkay Gündogan puso a soñar a los blaugranas con el empate, hasta que Christian Stuani derribó sus esperanzas al marcar el cuarto tanto en el quinto minuto del agregado tras asistencia de Savio con lo que finalmente terminó el partido en favor del Girona que llega a 41 puntos y se mantiene invicto desde hace diez partidos.

Créditos: X @GironaFC_ES

Al finalizar el partido, el técnico del Girona, Michel, se mostró contento con el rendimiento de su equipo, además de que destacó la capacidad para superar a los grandes de la liga. "Estoy feliz por el rendimiento. No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Real y Atlético durante toda la temporada, pero el rendimiento me hace feliz. Los jugadores están haciendo historia. Hoy los aficionados al futbol son un poquito del Girona. Mucha gente dirá: 'estos tíos juegan bien al futbol".

Respecto a la posibilidad de buscar el título en esta temporada, el entrenador fue mesurado y se quitó presión asegurando que no es su objetivo y señaló que la presión es para para equipos como el Barcelona. "No sé si podemos ganar La Liga. No es nuestro objetivo, es la presión del Barça, se lo he dicho a Xavi", aseguró. En su próximo partido, el Girona se medirá al Deportivo Alavés en donde buscará un nuevo triunfo.

Fuente: Tribuna