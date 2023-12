Santos impone regla tras su descenso a segunda división y será en honor a Pelé

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- El Santos de Brasil recientemente tuvo su descenso a la segunda categoría del futbol brasileño, será la primera vez en su historia en que jugará fuera de la primera categoría en lo que fue todo un suceso imposible de creer, pues es uno de los clubes más importantes del país carioca y del futbol sudamericano y en donde brilló el que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos como lo es Pelé.

Ante el escenario que tendrán jugando en la segunda división el Santos ha decidido implementar una regla y que tiene que ver precisamente con Edson Arantes do Nascimento. Y es que ningún jugador podrá utilizar el número 10, mismo que identificó a Pelé, esto mientras el club juegue en la Serie B para no manchar el nombre del ídolo brasileño por lo que será hasta que vuelvan a la primera categoría que se volverá a usar.

Lo anterior lo confirmó el presidente de Santos, Marcelo Texteira, quien fue recientemente elegido. “Hasta que Santos no vuelva a la Serie A no jugaremos con el número 10 en la camiseta. Este año, la liga brasileña llevó el nombre de Rey Pelé y continuaremos con esta misión, estaremos de regreso en la mejor división, pero hasta entonces no utilizaremos esta gloriosa camiseta”, expresó en palabras citadas por AP.

Créditos: X @SantosFC

Actualmente, el venezolano Yeferson Soteldo era el que tenía el número 10, por lo que en la segunda división deberá cambiar de número. Pelé ha sido ampliamente homenajeado en este torneo luego de su muerte, pues cada minuto 10 en el torneo brasileño se convertía en un reconocimiento para el delantero que utilizó ese número durante toda su carrera como profesional. Habrá que esperar cuanto demorará en volver Santos.

El equipo brasileño se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y la Serie B de Brasil destaca por su buen nivel por lo que no será sencillo regresar a la primera categoría. De momento la nueva administración del equipo no ha mencionado si habrá nuevos refuerzos y si se mantendrán los elementos más importantes de actual plantel con los que quizás tendrían más posibilidades de ascender.

Fuente: Tribuna