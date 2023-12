¿Juan Dinenno pone en duda su continuidad con Pumas? Esto dijo el delantero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la eliminación de Pumas del torneo Apertura 2023 a manos de Tigres, el equipo auriazul rompió filas para tomarse unos días descanso antes de volver a trabajar y aunque aún no confirman bajas, el futuro de Juan Dinenno es uno de los que más interés causa debido a los rumores de una posible salida para el Clausura 2024. Ante esto, el jugador fue cuestionado y dio sus primeras impresiones.

Dinenno mencionó que la situación era complicada en esos momentos debido a la eliminación y que respecto a su futuro no haría comentarios al respecto; sin embargo, tampoco negó que hubiera ofertas de otros clubes. “Es muy difícil, la verdad, La situación en este momento. Prefiero no hacer comentarios. Estoy donde quiero estar, tengo un apego grande con este club, lo dije ya muchas veces y lo vuelvo a repetir, esto es futbol", dijo a FOX Sports.

"No creo que sea momento para hablar de eso (ofertas de otros clubes), acabamos de sufrir una eliminación muy dolorosa ayer y hablarlo no tiene sentido", aseguró Dinenno. El delantero argentino no participó en los partidos de la semifinal y no ha sido un jugador habitual en el once titular de Antonio Mohamed por lo que los rumores de una posible salida lo han acechado desde entonces. Respecto a esa falta de tiempo en el campo tampoco quiso opinar.



“No, hablarlo sería imprudente, aparte poco objetivo porque el que hubiera sido, nadie lo sabe. Siempre el jugador quiere jugar todos los minutos que pueda jugar, no lo voy a negar, pero me voy tranquilo porque se que todos los que formamos parte del equipo en todo momento velamos por los intereses grupales antes de los personales”, expresó el delantero que es uno de los más seguidos por parte de los aficionados.

Respecto a la eliminación, Dinenno aseguró que estaban dolidos debido a que tenía la sensación de que pudieron haber hecho algo más. "No era lo que pretendíamos. Teníamos un sueño, una esperanza, por detalles no pudimos conseguir una nueva final. Dolidos, a todos nos quedó la sensación de que lo podíamos haber hecho", recordó el delantero auriazul que ahora se tomará algunos días de descanso.

