Julio César Chávez Jr. asegura que volverá a pelear a principios de 2024

San Francisco, Estados Unidos.- Julio César Chávez Jr., hijo del gran campeón mexicano, se prepara para su regreso al ring a principios del próximo año. El pugilista aseguró sentirse en buenas condiciones y preparado para ese nuevo reto en su carrera como boxeador de la que ha estado alejado desde hace varios años, por lo que habrá que ver como será el regreso del mayor de los Chávez quien se siente confiado.

"Estoy bien, me siento bien. Voy a pelear en enero o febrero, me encuentro sano y listo para eso. Ha habido mucha mierda a mi alrededor, pero aquí estoy, todo bien", dijo Chávez Jr. en entrevista para Boxing King luego de asistir a la pelea del fin de semana entre Devin Haney y Regis Prograis. Con esto también buscará confirmar que todo con lo que se le ha vinculado en los últimos meses es mentira.

Y es que Chávez Jr. ha dado de qué hablar luego de los rumores que aseguraban que había tenido problemas de salud, por lo que tuvo que salir a desmentirlo en un video. Además se ha mostrado activo en sus redes sociales donde también sus seguidores han cuestionado su estado físico, por lo que no ha dudado en responderles en varias ocasiones. No obstante, también ha reiterado que se encuentra bien.

Créditos: Instagram @jcchavezjr

"He entendido lo que me han dicho y lo he puesto en práctica y he sabido mediar las cosas, siempre con una mentalidad positiva", dijo en uno de sus videos compartidos recientemente en la red social TikTok en donde también se le observa realizando entrenamientos con los que se prepara para encarar su siguiente pelea, con la que buscará retomar su carrera como boxeador profesional.

La última vez que el mayor de los hijos de Chávez peleó fue en en el año 2021 cuando se enfrentó a David Zegarra a quien derrotó por decisión unánime. En el pasado llegó a ostentar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hasta que lo perdió contra Sergio 'Maravilla' Martínez en la que fue su primera derrota. Actualmente su récord es de 53 victorias, seis derrotas y un empate.

Fuente: Tribuna