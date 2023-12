Antonio Mohamed renuncia como DT de los Pumas; Gustavo Lema asume el cargo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la eliminación ante los Tigres en el Apertura 2023, los Pumas recibieron otra mala noticia, pues el director técnico Antonio Mohamed renunció a su cargo en el equipo debido a "temas personales". Inmediatamente se presentó a su sucesor, quien es Gustavo Lema, quien fue su auxiliar técnico y ahora quedará como el primero al mando del equipo que deberá buscar igualar o superar lo hecho este torneo.

En conferencia de prensa el 'Turco' informó que no atenderá la oferta de algún otro club, sino que su decisión es estrictamente por motivos personales. “Le pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva y a la afición por no terminar el contrato al cual le faltaban cinco meses, no es por ir a trabajar a otro equipo es por un tema de descanso mental”, aseguró el ahora exentrenador del equipo auriazul.

Antonio Mohamed llegó a los Pumas en marzo de 2023 y en total dirigió 29 partidos de los cuales sumó 12 victorias, seis empates y 11 derrotas. Su logro más destacado con el equipo fue regresarlos a una liguilla del futbol mexicano luego de cuatro torneos sin jugarla. En la última participación del equipo en esa fase del certamen fue en el Apertura 2021 y fue eliminado también en al instancia de semifinales por lo que su labor en el equipo había significado un avance.

Créditos: @PumasMX

Mohamed tenía contrato hasta mayo de 2024, pero no lo cumplirá y ahora deja todo en manos de Lema quien fue su auxiliar en su trabajo como entrenador por lo que demostró la confianza en el ahora estratega del club. "Tiene todas las ganas y la capacidad. Está preparado, le ha tocado estar al lado mío peleando el descenso, ascendiendo, ganando finales, perdiendo finales, copas internacionales, Mundial de Clubes, Concacaf.

"Hemos dirigido en Europa, México, Sudamérica. Tiene todos los palmarés para poder tomar el cargo, después el tiempo dirá si esta preparado para este cargo que exige mucha presión", expresó Mohamed sobre el nuevo estratega al que espera le pueda ir bien al frente del club. Lema buscará seguir el proyecto que había comenzado Mohamed por lo que dijo que seguirá en esa misma línea.

