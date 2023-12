Manchester United y Sevilla consuman grandes fracasos en Champions League

Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El Manchester United y el Sevilla, se confirmaron como los grandes fracasos de esta Champions League, pues ambos terminaron en el último lugar de sus respectivos grupos, por lo que no siquiera alcanzaron a aspirar a jugar en la Europa League. Estos resultados podrían significar grandes problemas para los entrenadores, más por el lado del equipo español ya que Diego Alonso es candidato a salir.

El United perdió por 0-1 ante el Bayern Munich en el Estadio de Old Trafford en juego de la última jornada del torneo. El equipo de Erik ten Hag aspiraba por lo menos a superar al Galaasaray y jugar los playoffs de Europa League, pero la derrota provocada por el gol de Kinglsey Coman al minuto 70 se los impedirá. Así consuman un gran fracaso en la Champions en donde eran considerados uno de los favoritos para avanzar.

En ese Grupo A, el Bayern Munich terminó como líder y el segundo lugar fue para el Copenhague de Dinamarca que llegó como víctima y se fue como el otro clasificado. Del otro lado, el Sevilla perdió por marcador de 2-1 ante Lens en un juego disputado en Francia y en donde Frankowski abrió el marcador al minuto 63 con un penalti a favor. Al minuto 79 Sergio Ramos empató por la misma vía.

Pero al minuto 90 Angelo Fulgini marcó el segundo gol de Lens que significó la victoria. En ese Grupo B, Arsenal y PSV Eindhoven clasificaron, mientras que Lens va a Europa League. El gran fracaso del equipo español se consumó y demuestra que la Champions sigue siendo una competencia que no se le da. A pesar de contar con figuras como Sergio Ramos o Ivan Rakitic el equipo no pudo trascender.

Incluso no pudo llegar al torneo que mejor se le da como es Europa League. Al final, Sergio Ramos lamentó el resultado, pero señaló un error arbitral en el penalti en favor de Lens. "No somos de agarrarnos a excusas arbitrales, pero visto la repetición es una decisión muy errónea. Siempre he sido un defensor del VAR, la tecnología está para ayudar a los árbitros se les permite chequear decisiones tan importantes como ese penalti.

"Le reclamábamos eso, que lo revisara, y vistas las imágenes nos echamos las manos a la cabeza con la decisión final”, dijo el central del equipo en palabras para la página web del conjunto andaluz. Ahora el Sevilla deberá enfocarse en obtener el mejor lugar posible en la Liga de España para buscar clasificar el próximo año a este torneo y tomar revancha.

