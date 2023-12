¿América o Atlas? 'Chicharito' Hernández elige uno de los rivales históricos de Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Javier 'Chicharito' Hernández, se puso a elegir con cuál de los dos equipos rivales históricos de Chivas sí jugaría. Es decir que el delantero escogió entre América y Atlas, en un cambio que sería impensado para los aficionados debido a que es canterano rojiblanco, pero el jugador lo planteó como un caso hipotético y sorprendió por su respuesta.

Y es que Hernández preferiría jugar con el América, en lugar de militar en el Atlas a quien consideró como de mayor rivalidad, incluso señaló que él no haría lo que hizo Omar Bravo, otro de los ídolos de Chivas quien en su momento si decidió jugar con el equipo rojinegro, algo que 'Chicharito' aseguro que no haría por lo que vestiría la camiseta azulcrema, además de destacar la amistad con el dueño del equipo.

"No. En el América no. Aunque ojo… En dos equipos no jugaría en el futbol mexicano, sería en el América y en el Atlas. Imagínate si en un multiverso me dieras a escoger cuál de los dos, yo escogería al América, el Atlas si no. Lo que hizo Omar Bravo no lo haría”, dijo ‘Chicharito’ Hernández quien participó en una entrevista con el 'Escorpión Dorado'. por ahora Hernández todavía no define su futuro profesional.

Desde su salida del Galaxy, Hernández mantiene en el aire el club que sería su próximo destino, aunque ha mencionado que no está cerrado a ofertas de cualquier parte del mundo e incluso tampoco ha descartado volver a Chivas, por lo que todo se mantiene en una posibilidad. El mercado de fichajes invernal todavía no ha iniciado por lo que podrían llegarle ofertas próximamente. El mexicano sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó al cierre de la MLS, pero ya se le ha visto entrenando por su cuenta.

Por otra parte, Hernández también habló sobre el tema de la Selección Mexicana en su momento actual, en donde destacó que la generación está en un proceso de transición y pese a eso ve que existe una buena camada de jugadores mexicanos. “(Hay) muy buena camada, falta que el proceso cuaje más. La selección está en una transición, hay muchos jóvenes, jugadores consolidados", dijo el 'Chicharito'.

"Pero les hace falta dar ese pequeño pasito para que existan estos Héctor Herrera, Memo Ochoa, Andrés Guardado, Miguel Layún en su momento, Héctor Moreno, ese tipo de jugadores que no solo estén consolidados, sino que además puedan aportar algo más a la Selección”, agregó.

Fuente: Tribuna