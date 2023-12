¿El fin de una era? Bill Belichick saldría de los New England Patriots en el 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2024 podría marcar el final de una era la National Football League (NFL), pues el exitoso entrenador en jefe Bill Belichick quedaría fuera de los New England Patriots a partir del 2024, poniendo fin a 23 años de trayectoria, pues llegó al equipo en el año 2000. Según reportes en Estados Unidos, no importará que tanto pueda recomponer la complicada campaña que tiene el equipo actualmente y ya se tendría decidida su salida.

Lo anterior es información del reportero Tom Curran de NBC Sports, quien señaló que la decisión se habría tomado el mes pasado luego de la derrota del equipo en Alemania ante los Colts. "Cuando salieron de Alemania, las conversaciones que tuve esa semana dejaron muy claro que se había tomado una decisión e iban a terminar la cadena, y al final del año habría una separación de caminos, por una variedad de razones", señaló el comunicador.

"No despiden a Bill Belichick durante la temporada. Simplemente no va a suceder”, agregó Curran por lo que la salida del entrenador de los Patriots será inminente. El entrenador llegó a los New England procedente de los Cleveland Browns y sorprendió al comandar al equipo al Super Bowl una temporada después de su llegada, a partir de entonces comenzó una dinastía en la NFL liderada por el mariscal de campo Tom Brady.

A su carrera agregó seis anillos de Super Bowl, además de que logró una racha de 17 temporadas con triunfos de dos dígitos. El equipo era un habitual en los playoffs de la NFL y competía siempre por el título, en total llegó a disputar el título en nueve ocasiones y solo en cinco ocasiones no llegó a la postemporada. La salida de Tom Brady mermó a los Patriots que desde entonces han visto temporadas complicadas.

En 2020 no llegó a playoffs y en 2021 perdió en la ronda de comodines, después en 2022 volvió a quedar fuera. Este 2023 tiene una marca de 10 derrotas por tres victorias y sus posibilidades de llegar a la postemporada no lucen muy claras así que posiblemente Belichick concluya su era en la temporada regular y el próximo año sería anunciada su baja del equipo de los Patriots.

