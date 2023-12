Alexa Grasso gana premio a peleadora del año en las MMA y dos reconocimientos más

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- No cabe duda que el 2023 de Alexa Grasso fue muy destacado, comenzando porque se convirtió en la primera campeona mexicana en la Ultimate Fighting Championship (UFC) al vencer a Valentina Shevhenko de Kirguistán por el título femenil de peso mosca de la compañía de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo y su buen paso continuó al retener el campeonato.

Esto no pasó desapercibido y la mexicana fue reconocida en los Fighters Only World MMA Awards que realizaron su décimo quinta edición en donde reconocieron a los mejor de las MMA este año y en donde Alexa arrasó con tres galardones. El más importante fue el de 'Peleadora del año' con lo que demostró su gran 2023. Además, fue el triunfo ante la peleadora kirguistaní que la llevó a ganar otro par de galardones más.

Se trata de la 'Sorpresa del año' esto porque en su primer pelea Shevhcenko era la favorita para retener el título mosca hasta que se encontró a la mexicana que agregó la 'Sumisión del año' para completar su tercia de premios en los Fighters Only World MMA Awards por la llave con la que se convirtió en la primera campeona mexicana. En septiembre Alexa Grasso se consolido como la mejor peleadora en su peso al retener su campeonato.

En esa revancha ante la peleadora asiática, Grasso ganó por decisión en empate dividido en una pelea muy pareja en donde la mexicana se fracturó la mano y tuvo que pasar por cirugía. Tras informar en sus redes sociales que su operación había sido un éxito, Alexa aseguró que estará lista para una trilogía ante Shevchenko por lo que podría haber una gran pelea entre ambas en el 2024.

No obstante habrá que esperar a que pudiera hacerse oficial el combate y conocer las fechas en que se realizaría entre las que son consideradas las mejores peleadoras de su división. Alexa tiene un récord profesional de 16 victorias (cuatro por la vía del nocaut, dos por sumisión), tres derrotas y un empate. La mexicana no cae desde el 21 de septiembre de 2019 cuando perdió ante la estadounidense Carla Esparza.

