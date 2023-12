Dos destacados peloteros ligamayoristas mexicanos no reportarán con los Yaquis de Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna los Yaquis de Ciudad Obregón se caracterizan por tener una gran base de peloteros nacionales, si a eso añadimos la gran cantidad de jugadores ligamayorista que tienen, los convierte en uno de los mejores rosters de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero lamentablemente para la afición cajemense, dos granes nombres que militan en el Big Show y que sonaban para reportar para la presente campaña no podrán vestir los colores de la Tribu.

Aunque actualmente se encuentran dos peloteros de la MLB en el club como lo son Luis Urías y Gerardo Reyes, desafortunadamente otros dos destacados tricolores no tendrán actividad en el circuito invernal de nuestro país, se trata del cañonero de los Rays de Tampa Bay Jonathan Aranda y el exlanzador de los Yankees de Nueva York Luis Cessa.

Aranda tuvo un gran año con los Rays

Fue el propio presidente de los Yaquis de Obregón René Arturo Rodríguez en una charla exclusiva que tuvo para Tribuna, quien confirmó que estos dos atletas definitivamente no pondrán estar bajo las indicaciones de Sergio Omar Gastélum. "Estuvimos esperando la confirmación de Jonathan y Luis, pero no pudimos llegar a un arreglo, por lo que es un hecho que no estarán con nosotros, nos hubiera encantando".

En el caso de Aranda ya lo conocemos, constantemente juega con nosotros, pero esta temporada no será así. Mientras que con Cessa también creíamos que podíamos contar con sus servicios, debido a que no tuvo mucha actividad en el 2023 en Grandes Ligas, y no, no pudimos concretar su llegada", fueron las palabras del presidente del Club Yaquis.

Aranda viene de tener una gran participación en la Gran Carpa, ya que fue parte del equipo de Tampa Bay que logró instalarse a la ronda de los comodines de la Liga Americana. E inclusive este año bateó para .230 con dos cuadrangulares, 20 imparables,13 anotadas y 13 producidas en 34 compromisos. Mientras que el lanzador Luis Cessa tuvo un paso bastante gris con los Reds de Cincinnati, dejando una marca de 1-4 con una efectividad de carreras limpias de 9.00 en solamente siete juegos, siendo puesto durante ese mismo torneo.

A pesar de tener un último paso bastante malo en la MLB, el pelotero mexicano tendrá una nueva oportunidad en el beisbol de las Grandes Ligas cuando, después de su paso por los Cincinnati Reds y los Yankees de Nueva York, Cessa firmó un contrato de Liga Menores con Kansas City, escuadra en la que buscará ganarse un lugar

