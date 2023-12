León y los equipos mexicanos que han perdido en su primer partido en el Mundial de Clubes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su derrota ante el Urawa Reds Diamonds por 0-1, el León se convirtió en el quinto equipo mexicano que no logra ganar en su primer partido dentro del Mundial de Clubes. Los equipos de Asia y África han logrado complicar a los clubes de a Liga MX y los han llevado a protagonizar incluso las peores actuaciones de la historia, en este caso, 'La Fiera' no disputará el juego por el quinto lugar y que no existe en esta edición.

En la edición del 2007 el Pachuca, en representación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), fue el primer equipo de México que no logró ganar en su primer juego. Esa vez el responsable fue el Étoile du Sahel de Túnez, campeón africano, contra el que cayeron por la mínima diferencia. Los 'Tuzos' repitieron ese mal inicio en la edición de 2010 al perder con el Mazembe de la República Democrática del Congo por marcador de 0-1.

En ese entonces pudo salvar el honor al quedarse con el quinto puesto tras vencer al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos en tanda de penaltis. En la edición de 2011, el Monterrey fue el que perdió en su debut al caer ante el Kashiwa Reysol de Japón que ganó 4-3 en tanda de penaltis. El equipo regio ganó después el juego por el quinto lugar ante el Espérance de Tunis de Túnez al que superó por 3-2.

En la edición de 2013, nuevamente los Rayados cayeron en el primer juego, en esa ocasión ante el Raja Casablanca de Marruecos que se impuso 2-1. En el juego por el quinto lugar, el equipo regio venció 5-1 al Al-Ahly de Egipto y quedó en el mejor puesto posible. Para el 2015 nuevamente un equipo mexicano perdió en su primer partido y esa vez fue el América que no pudo vencer al Guangzhou Evergrande de China.

Ante los chinos cayeron por marcador de 1-2 y en el juego por el quinto puesto se midieron al Mazembe del Congo al que derrotaron por 2-1. En tanto que en el 2018 las Chivas fueron el equipo que cargó con la deshonra de caer en el primer juego, en ese entonces se midieron al Kashima Antlers de Japón, pero ellos no pudieron quedarse después con el quinto lugar, pues perdieron 6-5 en penaltis contra el Espérance de Tunis.

El del cuadro rojiblanco es el peor registro para un equipo mexicano dentro del Mundial de Clubes al perder sus dos partidos y quedar en el sexto sitio. La Copa del Mundo de clubes regresará en el 2025 en donde se jugará bajo el nuevo formato de 32 equipos y en donde México cuenta ya con el Monterrey y el León como equipos clasificados de los cuatro puestos que tiene la Concacaf, este años saldrá el último.

