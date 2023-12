NCAA: Comienza la temporada de tazones colegiales del futbol americano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En cuestión deportiva, el mes de diciembre resalta en cuanto al futbol americano, pues es el mes en el que se va definiendo la postemporada de la NFL, pero también porque se disputan los tazones colegiales de la National Collegiate Athletic Asociation (NCAA) los cuales son toda una tradición y capta la atención de los amantes de este deporte debido a los buenos encuentros que suelen ofrecer.

Este año 43 tazones se realizarán a partir de este sábado 16 de diciembre y en donde entrar en juego los 133 equipos de la División 1. Por otra parte ya quedaron definidas las semifinales por el título. En este caso se enfrentarán Michigan State ante Alabama y Washington State ante Texas, los ganadores se medirán por el campeonato a principios del próximo año. Para hacer menos tediosa la espera habrá un buen número de partidos antes.

Este sábado inicia con el Beach Bowl en donde se enfrentan Georgia Southern ante Ohio, el juego se disputará a las 11:00 horas tiempo del centro de México (10:00 horas tiempo del pacífico) y podrá seguirse a través de la cadena ESPN y por streaming de Star Plus. El calendario continua con el Celebration Bowl en donde se medirán Howard ante Florida A&M a las 12:00 horas, en tanto que dos horas después se realiza el New Orleans Bowl entre Jacksonville State y Louisiana.

En el Cure Bowl Miami se mide a Appalachian State a las 15:00 horas, en tanto que en el New Mexico Bowl se enfrentarán New Mexico State ante Fresno State a las 17:00 horas del centro del país. En el LA Bowl jugarán la UCLA ante Boise State a las 19:00 horas, en tanto que en el Independence Bowl California se enfrenta a Texas Tech a las 21:00 horas. El resto de los tazones colegiales son los siguientes:

Créditos: @MSU_Football

Famous Toastery Bowl: Western Kentucky vs Old Dominion | Lunes 18 de diciembre

Frisco Bowl: UTSA vs Marshall | Martes 19 de diciembre

Boca Ratón Bowl: South Florida vs Syracuse | Jueves 21 de diciembre

Gasparilla Bowl: Georgia Tech vs UCF | Viernes 22 de diciembre

Birmingham Bowl: Troy vs Duke | Sábado 23 de diciembre

Camellia Bowl: Arkansas State vs Northern Illinois | Sábado 23 de diciembre

Armed Forced: James Madison vs Air Force | Sábado 23 de diciembre

Famous Idaho Potato Bowl: Georgia State vs Utah State | Sábado 23 de diciembre

68 Ventures Bowl: South Alabama vs Eastern Michigan | Sábado 23 de diciembre

Las Vegas Bowl: Utah vs Northwestern | Sábado 23 de diciembre

Hawai’i Bowl: Coastal Carolina vs San José State | Sábado 23 de diciembre

Quick Lane Bowl: Bowling Green vs Minnesota | Martes 26 de diciembre

Firts Responder Bowl: Texas State vs Rice | Martes 26 de diciembre

Guarented Rate Bowl: Kansas vs UNLV | Martes 26 de diciembre

Milinary Bowl: Virginia Tech vs Tulane | Miércoles 27 de diciembre

Mayo Bowl de Duke: North Carolina vs West Virginia | Miércoles 27 de diciembre

Holiday Bowl: Louisville vs USC | Miércoles 27 de diciembre

Texas Bowl: Texas A&M vs Oklahoma State | Miércoles 27 de diciembre

Fenway Bowl: SMU vs Boston College | Jueves 28 de diciembre

Pinstripe Bowl: Rutgers vs Miami (FL) | Jueves 28 de diciembre

Pop-Tarts Bowl: North Carolina State vs Kansas State | Jueves 28 de diciembre

Alamo Bowl: Arizona vs Oklahoma | Jueves 28 de diciembre

Gator Bowl: Clemson vs Kentucky | Viernes 29 de diciembre

Sun Bowl: Oregon State vs Notre Dame | Viernes 29 de diciembre

Liberty Bowl: Memphis vs Iowa State | Viernes 29 de diciembre

Cotton Bowl: Missouri vs Ohio State | Viernes 29 de diciembre

Peach Bowl: Ole Miss vs Penn State | Sábado 30 de diciembre

Music City Bowl: Auburn vs Maryland | Sábado 30 de diciembre

Orange Bowl: Georgia vs Florida State | Sábado 30 de diciembre

Arizona Bowl | Toledo vs Wyoming | Sábado 30 de diciembre

ReliaQuest Bolw: Wisconsin vs LSU | Lunes 1 de enero de 2024

Citrus Bowl: Iowa vs Tennessee | Lunes 1 de enero de 2024

Fiesta Bowl: Liberty vs Oregon | Lunes 1 de enero de 2024

Rose Bowl: Michigan vs Alabama | Lunes 1 de enero de 2024

Sugar Bowl: Washignton vs Texas | Lunes 1 de enero de 2024

Juego de campeonato | Lunes 8 de enero

Fuente: Tribuna