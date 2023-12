Capitán de Luton Town, Tom Lockyer, sufre paro cardíaco; ya reportaron su estado de salud

Comparta este artículo

Bournemouth, Inglaterra.- El partido entre el Luton Town y el Bournemouth correspondiente a la jornada 17 de la Premier League fue suspendido debido a que el capitán de los 'Hatters', Tom Lockyer, se desvaneció en el terreno de juego debido a un paro cardíaco. Ante este desafortunado acontecimiento, el partido fue suspendido y el futbolista llevado al hospital de emergencia. Su equipo ya reportó su estado de salud.

Se jugaba el minuto 65 en el Vitality Stadium con el marcador igualado a un gol cuando el jugador se desvaneció en el campo muy lejos de donde se llevaba a cabo la jugada. Ante lo ocurrido, el árbitro detuvo el partido y de inmediato ingresaron los cuerpos médicos de ambos equipos para ayudarlo. En tanto los futbolistas se mostraron contrariados y preocupados ante lo que estaba sucediendo en el campo, al igual que los fanáticos.

Tras los primeros auxilios el jugador fue retirado en camilla y llevado al hospital en medio de aplausos de los aficionados. En sus redes sociales el equipo de Luton Town se disculpó por no continuar el partido, pues aseguraron que los jugadores de ambos equipos no estaban en condiciones de continuar con el juego después de ver a su compañero salir de esa manera, además de que el personal no pudo continuar con la gestión del juego.

Más tarde, se informó que Tom Lockyer había sufrido un paro cardíaco en el campo, según confirmó el cuerpo médico del club quienes aseguraron que ya estaba respondiendo cuando lo sacaron en camilla. El capitán recibió tratamiento adicional dentro del estadio y fue trasladado al hospital, en donde el equipo aseguro que se encuentra estable y se está sometiendo a más pruebas ya en compañía de su familia.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Lockyer sufre un episodio como este, ya que en mayo pasado también se desplomó en el terreno de juego. Esa situación provocó que fuera sometido a una cirugía de corazón en el verano y tras su recuperación recibió el permiso para jugar futbol nuevamente. Ahora habrá que esperar por los resultados de sus nuevas pruebas para saber si podrá seguir con su carrera profesional.

