DT del Fulham defiende a Raúl Jiménez y 'explota' contra el árbitro por su expulsión

Comparta este artículo

Newcastle, Inglaterra.- El entrenador del Fulham, Marco Silva, no terminó contento con las decisiones arbitrales tras la derrota del equipo 3-0 ante el Newcastle. Sobre todo en la jugada en la que Raúl Jiménez fue expulsado del partido, pues consideró que no ameritaba una tarjeta roja y también señaló que no se midió de la misma manera una jugada anterior que pudo favorecer a su equipo y en la que había salido afectado el mexicano.

Silva se refirió a que antes de la entrada de Jiménez, el delantero recibió un codazo, mismo que no fue marcado ni tampoco revisado a través del VAR por lo que consideró que no había sido justo. "En mi opinión, una actuación realmente extraña y pobre del árbitro desde el primer minuto hasta el último minuto del partido", comenzó quejándose el estratega en la conferencia de prensa posterior al juego.

Te podría interesar Premier League Raúl Jiménez es expulsado a los 22 minutos por una brutal falta ante Newcastle

“No me refiero solo a la tarjeta roja, sino a todas las secuencias del juego, la forma en que manejó el juego. Cometió la primera falta del Fulham en el minuto 21 de partido. Muy extraño. Todas las disputas, todos los momentos que, hasta la tarjeta roja, cuando eran para el Fulham seguimos adelante, y el lado contrario todo fue falta. Realmente extraño, incluso antes de la tarjeta roja, Lascelles claramente le dio un codazo a Raúl.

Créditos: fulhamfc.com

“Un claro codazo a Raúl, ni siquiera falta. No digo que deba ser tarjeta roja o no, pero el VAR no detuvo el partido ni siquiera para comprobarlo. Eso es raro, pero es una falta clara a Raúl con un codazo de Lascelles. Incluso ese momento no fue falta en opinión del árbitro", dijo el entrenador quien por otra parte si aceptó que la llegada de Jiménez debió de ser más prudente, aunque para el ameritaba solo tarjeta amarilla.

"Dos minutos después de ese momento, Raúl tiene que estar mucho más tranquilo, probablemente no debió ir a pelear de esa manera porque, en mi opinión, perdió el momento de pelear por ese balón. La pelota no estaba ahí para disputarse. La forma en que saltó sobre el jugador no es una entrada seria, no es algo realmente serio como una tarjeta roja. Creo que la decisión (de la tarjeta amarilla) del árbitro probablemente hubiera sido la más asertiva.

"Pero, de nuevo, el VAR quiso decidir algo diferente. Pero dos minutos antes, el mismo VAR no revisó nada con el codo. Todo fue extraño en cuanto a las decisiones", expresó molesto. Ahora el Fulham enfrentarán al Everton en la Copa de la Liga y Jiménez podría ver acción. Mientras que en la Premier se medirán al Burnley, en un partido que si se perderá el mexicano cumpliendo su suspensión debido a la roja que vio en este día.

Fuente: Tribuna