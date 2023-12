El mariscal de Detroit Lions, Teddy Bridgewater, anuncia su retiro de la NFL

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Detroit Lions, Teddy Bridgewater, reveló que se retira del futbol americano profesional por lo que está temporada será su última dentro de la National Football League (NFL). Con 31 años cumplidos y una situación de suplente en el equipo el jugador acepta su papel y el hecho de que ya dio lo que el destino le tenía previsto en su carrera como atleta en este deporte por lo que ahora asegura que disfruta de los últimos instantes.

"Lo que sea que estaba destinado a mí, se desarrolló exactamente de la manera en que estaba previsto. Y todavía sigo con esa mentalidad todos los días, y estoy muy agradecido de estar en el año diez. Les digo a todos que este es mi último año, así que estoy en mi último año y simplemente estoy disfrutando todo", dijo en una entrevista para el Detroit Free Press por lo que ya no tomará más parte del deporte y le restarán tres semanas para el final.

La carrera de Bridgewater estuvo marcada por constantes lesiones que le impidieron desarrollarse normalmente y le hicieron perderse la mayor parte de las temporadas. Es por eso que el quarterback lamentó que salvo en pocas ocasiones, poco pudo hacer para mantenerse. Ahora asegura tener un propósito más allá del emparrillado, aunque no reveló con exactitud que es lo que seguirá para él tras dejar el deporte.

Créditos: NFL.com

"Cuando me lastimé me di cuenta de que solo soy jugador de fútbol durante tres horas un domingo por la tarde. Fuera de eso, soy Theodore Bridgewater, así que puse todo en perspectiva, y realmente me ayudó a no tener que pensar en dejar de ser titular. Es como, 'hombre, todavía tengo un propósito'. Y mi propósito es más grande que el futbol. El futbol es solo una plataforma que tengo", agregó.

Fuente: Tribuna