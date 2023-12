Lionel Messi, sin la posibilidad de disputar un título más tras drástica decisión de la MLS

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El delantero argentino Lionel Messi no podrá optar por sumar un título más a su palmarés profesional, luego de la drástica decisión que tomó la Major League Soccer (MLS) en donde optaron por que los primeros equipos de la liga no participen en la US Open Cup, el torneo de copa del futbol estadounidense y en la que participan los clubes profesionales y amateurs del país en un torneo que se realiza desde 1914.

En cambio, la MLS enviará a los clubes MLS Next Pro, que son equipos filiales de los primeros equipos y que cuentan con límite de edad. De esta manera serán los equipos juveniles los encargados de tomar parte en el tradicional torneo organizado por la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer). De acuerdo con un comunicado de la liga estadounidense, esto se debe a la necesidad de liberar la carga de partidos para los jugadores.

Cabe recordar que los clubes tendrán un apretado calendario en donde jugarán el torneo regular, la Copa de Campeones de Concacaf, la Leagues Cup, además de que varios de los futbolistas serán habituales convocados por sus selecciones nacionales. Por otra parte, también lo ven como una oportunidad para que los futbolistas jóvenes puedan sobresalir en un torneo de alto nivel que ayude en su desarrollo.

"Esta decisión brindará a los jugadores profesionales emergentes oportunidades adicionales para una competencia significativa. La medida también beneficia a la temporada regular de la MLS al reducir la congestión del calendario, liberando hasta seis fechas de partidos entre semana", señala la MLS que se dijo comprometida con la US Soccer para ayudar en la evolución de la copa en las próximas ediciones.

En la US Open Cup participan clubes de ligas amateurs que previamente juegan largas rondas eliminatorias, así como clubes de la United Soccer League (USL) y la United Soccer League 2 que fungen como divisiones inferiores profesionales en el futbol estadounidense. A ellos se les agregaban los clubes de la MLS, pero ahora participarán los clubes con límite de edad de los equipos de esta liga.

El ganador de este torneo de copa tenía designado originalmente un lugar directo en la Copa de Campeones de la Concacaf, pero por ahora se desconoce si esto seguirá así con los recientes cambios, pues en caso de ganar un equipo con límite de edad podría tener su boleto o un club de una división inferior podría tener ese derecho, no obstante todavía no se han pronunciado desde la federación sobre esta posibilidad.

