Champions League: Conoce todos los cruces de octavos de final del torneo

Nyon, Suiza.- Quedaron definidos los partidos de los octavos de final de la Champions League 2023-2024 en donde como era de esperarse los equipos que avanzaron en primer lugar tienen un panorama, a la vista accesible, para poder superar esta primera ronda eliminatoria; sin embargo, no se descartan las sorpresas en este torneo que en su fase de grupos ofreció algunas que podrían volver a repetirse.

El vigente campeón, Manchester City parece tener un rival a modo, pues enfrentará al Copenhague de Dinamarca, una de las sorpresas del certamen. En tanto que el Real Madrid tampoco parece que tendrá problemas, pues se enfrentará al RB Leipzig de Alemania. El Barcelona, en cambio, se medirá a un rival más complicado, pues jugará contra el Napoli de Italia que es uno de los clubes fuertes de entre los segundos puestos.

El Porto de Portugal medirá fuerzas con el Arsenal de Inglaterra en un partido que podría dar un buen espectáculo, mientras que el PSV Eindhoven se medirá al Borussia Dortmund en un juego que promete ser igualado. Estos partidos tienen el atractivo también de que son de donde militan los dos únicos mexicanos que quedan con vida en el torneo como lo son Hirving Lozano con los neerlandeses y Jorge Sánchez con los portugueses.

Créditos: X @ChampionsLeague

En otro partido que podría ser igualado se enfrentarán el Inter de Milán ante el Atlético de Madrid, mientras que el Bayern Munich jugará contra la Lazio de Italia. Finalmente, el París Saint-Germain (PSG) jugará ante la Real Sociedad de España. Los partidos de ida se disputarán el 13 y 14, así como el 20 y 21 de febrero de 2024 , mientras que los partidos de vuelta se diputarán el 5 y 6 además del 12 y 13 de marzo de 2024.

Los horarios serán los habituales a las 14:00 horas tiempo del centro de México (13:00 horas tiempo del pacífico). Los ganadores se enfrentarán en los cuartos de final en donde se mantendrá un sorteo para esos partidos, así como las llaves para las semifinales. Los cuartos se jugarán en el mes de abril y las semifinales en el mes de mayo. La final de este año se jugará en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra el sábado 1 de junio.

Calendario de los octavos de final de la Champions League

Partidos de ida

13 de febrero: Copenhague vs Manchester City y Leipzig vs Real Madrid

14 de febrero: PSG vs Real Sociedad y Lazio vs Bayern Munich

20 de febrero: Inter de Milán vs Atlético de Madrid y PSV vs Borussia Dortmund

21 de febrero: Porto vs Arsenal y Napoli vs Barcelona

Partidos de vuelta

5 de marzo: Real Sociedad vs PSG y Bayern Munich vs Lazio

6 de marzo: Manchester City vs Copenhague y Real Madrid vs Leipzig

12 de marzo: Arsenal vs Porto, y Barcelona vs Napoli

13 de marzo: Atlético de Madrid vs Inter de Milán y Borussia Dortmund vs PSV

Fuente: Tribuna