Exjugador de la Liga MX se perderá casi toda la temporada siguiente por conflictivo

Ciudad de Panamá, Panamá.- El exfutbolista de la Liga MX, Felipe Baloy, quien hoy dirige al Tauro de la primera división de su país, se perderá casi toda la temporada siguiente, luego de recibir un fuerte castigo por su comportamiento conflictivo en la final de la liga panameña. El ahora entrenador no podrá estar presente en 15 de los 16 partidos de la temporada regular luego de lo ocurrido con el cuarto árbitro.

Baloy fue expulsado en el partido por el título entre Tauro FC y Club Atlético Independiente de La Chorrera que ganó este último por goleada de 3-0 y en donde el técnico invadió el campo, se negó a retirarse y empujo a uno de los árbitros del encuentro, por lo que recibió un fuerte castigo. Además, deberá pagar una multa que asciende a los tres mil dólares. En tanto, su auxiliar técnico también recibió una suspensión de siete encuentros y una multa idéntica.

El Tauro buscará apelar la sanción contra su estratega, en tanto que Baloy se pronunció a través de un comunicado en donde aceptó su error por su mal comportamiento y se disculpó por lo ocurrido. “Como seres humanos, en contadas ocasiones cometemos errores, unos que te dejan en el ojo del huracán y otros que muchas veces pasan desapercibidos, pero siempre debemos tener un corazón humilde y en paz para reconocerlo y saber el momento indicado para aceptarlo (...)".

“Hoy quiero disculparme con todos aquellos que me han apoyado desde el día uno, esos que a pesar de mis desaciertos que han estado ahí, con los chicos y chicas que un día han pensado en ser futbolistas y anhelan vestir la camisa de Panamá", escribió Baloy quien achacó a la impotencia su comportamiento. "No se trata de no saber perder, se trata de la impotencia que se siente cuando aún dándolo todo en cada partido, algunas decisiones externas no son las justas... Manejar la frustración y el enojo es fundamental y esto de seguro es algo en lo que seguiré trabajando”, agregó.

