Liberan a exfutbolista Marcelinho; no había sido secuestrado por una infidelidad

Sao Paulo, Brasil.- Las alarmas se encendieron en Brasil, luego de que fuera reportada la desaparición del exfutbolista Marcelinho Carioca, cuyo automóvil fue encontrado abandonado en las calles de Itaquera en la ciudad de Sao Paulo. El exjugador había sido visto por última vez luego de asistir a un evento en dicha localidad en ese mismo auto, según la información de la policía a la prensa brasileña por lo que se activo el protocolo correspondiente.

A partir de entonces fue la División Antisecuestro (DAS) de Sao Paulo la encargada de la investigación. Pronto dos personas fueron detenidas en relación al caso y la situación tomó un giro inesperado cuando apareció un video que se difundió en redes sociales donde Marcelinho apareció atado y con un golpe cerca del ojo izquierdo. Ahí, el exjugador mencionó que se encontraba en un show de samba de donde salió en compañía de una mujer que estaba casada.

En el mismo video mencionó que fue sorprendido por el marido quien lo golpeó y lo retuvo en contra de su voluntad. Junto a él apareció también la mujer quien dijo confirmar la versión del exjugador de clubes como Valencia de España, Flamnego o Corinthians de Brasil. Marcelinho finalmente fue liberado por la policía y trasladado a una dependencia policial en donde habló ante los medios de comunicación sobre lo que había ocurrido.

"Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada", aseguró Marcelinho quien detalló que los secuestradores se lo llevaron a una casa en donde lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a hacer una transferencia bancaria a través de su teléfono celular. El exfutbolista dijo haber sentido temor por su vida y también por su acompañante a quien identificó como su amiga.

"Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato", dijo Marcelinho quien aclaró que fue obligado a filmar el video que circuló en redes sociales y que la historia que lo obligaron a mencionar era falsa. Según la policía ese tipo de videos son algo común y tienen la intención de despistar en las investigaciones por lo que quedó aclarado el suceso.

Fuente: Tribuna