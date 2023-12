Mexicana María Sánchez se convierte en la futbolista mejor pagada de la NWSL de EU

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- La futbolista mexicana María Sánchez renovó su contrato con el Houston Dash hasta el año 2026 y con una opción de renovación de un más por lo que su futuro en el futbol profesional queda definido. Pero además, su nuevo contrato la coloca como la jugadora mejor pagada de toda la National Women's Soccer League (NWSL) marcando un hecho histórico para el futbol mexicano.

Aunque las cifras de su contrato no fueron reveladas oficialmente, según información del Wall Street Journal, la mexicana ganará una cantidad cercana a los 1.5 millones de dólares por los próximos años de duración de su nuevo contrato con lo que estará superando a la delantera estadounidense Trinity Rodman, hija del exbasquetbolista de los Bulls, Denis Rodman, y quien cuenta con un contrato de 1.1 millones de dólares por cuatro años con el Washington Spirit.

María Sánchez, quien de pequeña no contaba con los medios económicos para pensar en solventar su carrera futbolística y principalmente en un momento en el que el futbol femenil aún se iba abriendo paso, ahora pasará a tener uno de los contratos más lucrativos de la que es considerada como la mejor liga del futbol femenil en el mundo. En Houston Dash, la jugadora se ha convertido en una pieza clave por lo que en el equipo se mostraron contentos con su renovación.

Créditos: houstondynamofc.com

“Estamos emocionados de compartir el fichaje de María Sánchez, una jugadora y persona fundamental dentro y fuera de la cancha. María es una persona que marca la diferencia y encarna la ambición que tiene nuestro club: su pie izquierdo de clase mundial y sus habilidades de ataque, su deseo de ser campeona en Houston y su conexión auténtica con nuestra comunidad son lo que la convierte en una líder del club.

"Asegurar el futuro a largo plazo de María era una prioridad, ya que sabemos que desempeñará un papel importante para Dash en los próximos años. Firmar a María en este nuevo y sólido acuerdo significa nuestro compromiso de invertir en infraestructura y talento en el campo y la dirección de nuestro club", se lee en el comunicado del equipo de Houston que buscará el título en la próxima temporada.

Sánchez que se inició su carrera en el futbol colegial fue seleccionada en el draft por Chicago Red Stars y de ahí llegó a la liga mexicana para jugar con Chivas y Tigres antes de regresar a la NWSL. Su carrera en clubes y selecciones ha sido muy destacada y ahora que firmó su nuevo contrato se mostró entusiasmada por la oportunidad. "Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba a Dash. No veo la hora de volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”, dijo la mexicana en palabras citadas por su club.

Fuente: Tribuna