Ana Guevara recomienda a los deportistas que 'dejen a un lado la avaricia' y vivan el momento

Ciudad de México.- Durante su intervención en la entrega del Premio Nacional de Deportes, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, destacó los logros del deporte este año y recordó a los atletas que son fuentes de inspiración para los deportistas jóvenes por lo que les dejó la recomendación de dejar a un lado temores y avaricia y vivir su momento.

"Ayer lo decía en los premios de la Conade, los deportistas son agentes que nos representa de inspiración, porque la siguiente generación se está inspirando en ellos, los adulará e imitará. No sabemos quiénes ni cómo los están percibiendo, así que dejen de lado el miedo, la avaricia, vivan el momento, la vida es eso. A la distancia recordaremos cada momento de derrota porque eso es lo que nos marcan, y nos indican cuándo llegará el triunfo", dijo la titular del organismo en palabras citadas por Marca.

Guevara recordó que el 2023 fue un año fructífero para el deporte mexicano que participó en dos competencias regionales de gran importancia y en el caso de los Juegos Panamericanos se rompió el récord que se tenía al momento. "Estamos parte de la delegación que hemos cumplido en este 2023 como uno de los mejores años del deporte de México, una vez más logramos romper el histórico de los Juegos Panamericanos y hemos dado fe que con resultados se puede demostrar que se está trabajando", dijo.

Descarta el regreso del apoyo a los deportes acuáticos

Tras la entrega del Premio Nacional de Deportes, Ana Guevara descartó la posibilidad de devolver los apoyos económicos a los deportistas que forman parte de las disciplinas acuáticas debido a que no sigue sin haber un acuerdo con el comité estabilizador y la CONADE. “Persisten con el Comité Estabilizador que sigue siendo ilegal, no hay una federación que acompañe, no hay un seguimiento al reglamento y las reglas de operación de Conade, esto ha mermado en el andamiaje de atención a los atletas”, dijo.

Por lo tanto consideró que no se pueden asignar recursos “de ninguna índole” ya que consideró que de hacerlo estarían avalando algo ilegal. "Así que los gastos de preparación, campamentos, viajes, se queda por lo pronto en stand by”, expresó en declaraciones recogidas por el periódico El Universal. Es así que el conflicto parece lejos de arreglarse antes de que inicien los Juegos Olímpcos.

