Hirving Lozano revela el nombre del técnico que lo hizo llorar y no fue el 'Tata' Martino

Ciudad de México.- Se puede decir que Hirving Lozano tiene ya una carrera realizada en donde ha jugado en las mejores ligas del mundo, se ha convertido en campeón y ha disputado Copas del Mundo; sin embargo, sus éxitos no estuvieron exentos de problemas, incluso recientemente reveló que lloró por culpa de las decisiones de uno de los entrenadores que lo dirigió en Europa en una época en donde no pasaba un buen momento.

Lozano se refirió a su época en el Napoli de Italia, tras la salida de Carlo Ancelotti, el técnico que lo había pedido para reforzar al equipo y quien lo dirigió hasta que su tiempo en el club se agotó. Entonces llegó Gennaro Gattuso, entrenador italiano que en sus tiempos de jugador era recordado por su actitud temible dentro del campo y quien llegó a cambiar las cosas en el club, incluyendo el puesto del mexicano a quien relegó.

“Hubo circunstancias, en Serie A no íbamos bien, hubo un problema y corren a Ancelotti. Llega Gattuso. Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó jamás nada. Cuando eres futbolista dices: ‘¡Wow! Aquí no van bien las cosas’. Cuando hace parado de equipo va rotando jugadores y a mí jamás me cambió”, comentó el 'Chucky' Lozano en entrevista con Hugo Sánchez donde recordó ese mal momento.

Créditos: X @sscnapoliES

“Siempre estuve en la banca. Entonces, ese año fue terrible, lloraba con mi esposa de desesperación. Tú te das cuenta que eres mejor que muchos de ahí y te preguntas ‘¿Por qué no me meten? ¿Por qué no me dejan?’”, agregó Lozano quien ahora volvió a Países Bajos después de haberse convertido en el primer futbolista mexicano que se proclamaba campeón de la Serie A y además rompiendo una larga sequía sin títulos de su club.

Actualmente, Lozano disputa una vez más la Eredivisie de Países Bajos en donde ya está listo para regresar a las canchas tras superar una lesión. El partido pasado estuvo disponible en la banca, pero no vio minutos por lo que será en el próximo partido en donde podría ver acción. El siguiente compromiso del PSV Eindhoven es en la Copa la cual jugarán el 21 de este mes en el último partido del año.

