Cancelan el nuevo estadio de los Tigres en Nuevo León; ¿cuál fue el motivo?

Monterrey, Nuevo León.- A principios de este años, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebraba que pronto iba a comenzar la construcción del nuevo estadio de los Tigres por lo que los dos equipos de Monterrey tendría modernos inmuebles para el futbol; sin embargo, el proyecto del que sería el nuevo Universitario se encuentra cancelado debido a que no se cumplió con la entrega de un documento importante.

Según reveló la cadena ESPN, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y le empresa encargada de la construcción del estadio, Juego de Pelota, no entregaron evidencia sobre la donación del área de 44 mil metros cuadrados que se iban a entregar en comodato, el cual es un requisito indispensable que se impuso en el decreto de autorización del congreso del estado por lo que los felinos no podrán tener su nuevo inmueble, del cual no ha comenzado la construcción.

De acuerdo con documentos de de la televisora deportiva, esta evidencia se debía entregar a más tardar el pasado 30 de noviembre, situación que no ocurrió. Ante el incumplimiento de los plazos se considera por no otorgada la concesión, según el decreto publicado el 30 de junio de 2023. En entrevista con la misma cadena deportiva, Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León informó que se deberá ver si se puede plantear un nuevo mecanismo para retomarlo.

“Está cancelado ya, porque no se cumplió, se tendrá que ver que se planteé un nuevo mecanismo. Hace días el gobernador dijo en medios de comunicación que no había proyecto, contradiciéndose a que decía que ya había dos nuevos estadios. Así es que hay que darle el seguimiento jurídico, para darle forma y que los que somos Tigres podamos tener el estadio que nos prometieron”, dijo Guerra. De esta manera el proyecto que tanto se anunció queda de momento cancelado.

