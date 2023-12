Eurocopa 2024: Así quedaron los grupos tras el sorteo; ¿quién está en el de la muerte?

Comparta este artículo

Hamburgo, Alemania.- A unos meses de que inicie la Eurocopa 2024 se realizó el sorteo en el que se definió a los integrantes de los seis grupos y en donde el resultado dejó a dos grupos muy igualados. El anfitrión, Alemania no parece que tendrá un camino fácil, como tampoco lo tendrá la selección de España, en tanto que el resto de los sectores parece tener a los favoritos bien definidos hacia la segunda ronda.

Como candidatos al llamado 'grupo de la muerte' tomando en cuenta el papel histórico y los momentos actuales de las selecciones que los conforman, los candidatos podrían ser el Grupo A y el Grupo B. En el primero esta la anfitriona Alemania que no está en su mejor momento, se medirá a Escocia que tuvo una clasificación destacada en la eliminatoria; Hungría, que también ha sido uno de los combinados de mayor crecimiento y que ha vencido a los mismos alemanes y a selecciones fuertes como Inglaterra; además de Suiza que cuenta con un equipo sólido.

En el otro sector que también puede ser llamado como el de la muerte, se encuentra España que se coloca como la favorita del sector, en donde está Croacia, combinado que se ha convertido en uno de los más incómodos de Europa y que sigue contando con una base fuerte de jugadores; además de Italia que históricamente es una selección poderosa, aunque no está en su mejor momento y lo complementa Albania que luce como la víctima del grupo.

Los grupos de la Eurocopa 2024

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Ganador del Play Off A, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ganador del Play Off B

Grupo F: Turquía, Ganador del Play Off C, Portugal, República Checa

¿Quiénes buscan clasificar vía Play Offs?

Polonia se enfrentará a Estonia y Gales se medirá a Finalndia en donde los ganadores de dichos partidos se enfrentarán en una final para definir al integrante del Grupo D como ganador de la ruta A. Israel se medirá a Islandia y Bosnia y Herzegovina a Ucrania para definir a los finalistas, cuyo vencedor será el integrante del Grupo E como el clasificado de la ruta B. Mientras que Georgia se medirá a Luxemburgo y Grecia a Kazajistán para tener a los dos contendientes a ser el integrante del Grupo F como clasificado de la ruta C.

¿Cuándo inicia la Eurocopa 2024?

La Eurocopa es el torneo internacional de selecciones nacionales perteneciente a la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA). El torneo comenzó en el año de 1960 y desde entonces se ha desarrollado de manera ininterrumpida cada cuatro años. Los máximos ganadores de al historia son Alemania y España con tres trofeos cada uno. El próximo año se celebrará en Alemania la próxima edición que contará por primera vez con 24 selecciones participantes y será del 14 de junio al 14 de julio. Las sedes son: Berlín, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart y Múnich.

