Lionel Messi acepta el bajo nivel que tiene la MLS: "Fui a una liga menor"

Ciudad de México.- La llegada de Lionel Messi al Inter Miami causó toda una revolución en Estados Unidos, país donde el futbol no era del mayor interés de los aficionados que prefieren los deportes de casa; sin embargo, todo ha cambiado por la presencia del argentino que llama la atención hasta de las super estrellas del básquetbol, beisbol futbol americano, así como del mundo del espectáculo como cantantes, actores y actrices distinguidos.

Los boletos a los estadios se agotaron en las plazas en donde se presentó Lionel y la expectativa por ver al futbolista se mantiene para la siguiente temporada. No obstante, fuera de la Major League Soccer (MLS) se le ha criticado en algunas partes debido a que dejó el alto nivel de competencia. Ahora, en una entrevista reciente, el propio delantero ha aceptado que es consciente de que llegó a una liga de menor nivel.

"También soy consciente de que fui a una liga menor, pero pasan muchas cosas por la forma en que uno lo afronta y compite", dijo Messi en un comentario que aparece en la serie de 'Campeones un año después' de Star Plus. Pese a estas impresiones, el capitán argentino asegura que competirá al máximo nivel. "Lo dije varias veces y es una realidad. Siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no", mencionó.

Créditos: X @InterMiamiCF

Messi ya piensa en la Copa América

Lionel Messi confirmó que seguirá en la selección argentina y ya piensa en la próxima competencia en la que competirá a nivel de selecciones como lo es la Copa América, torneo que se disputará en Estados Unidos y que tiene la intención de jugar y de ganar una vez más para defender la corona lograda en la edición pasada en donde vencieron en la final del torneo a la selección de Brasil.

"Mientras me sienta que estoy bien y puedo seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez como hicimos siempre, tratar de ser campeones", dijo Messi. Por otra parte, desconoce si llegará bien al Mundial de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. "No pienso en el Mundial y tampoco digo cien por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad lo más normal es que no esté. Después se verá hasta dónde", explicó.

Fuente: Tribuna