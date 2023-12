Aaron Rodgers no regresará con los Jets este 2023; esta es la fecha en la que volvería

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando parecía que el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers estaba a punto de volver a jugar con los New York Jets, su situación dio un giro drástico, pues ahora se le verá nuevamente en los emparrillados, pero hasta el próximo año y cuando se dispute la siguiente temporada, esto debido a que su equipo se quedó sin opciones de avanzar a los playoffs de la National Football League (NFL), de modo que en enero ya no tendrán actividad.

Y es que todavía no está al cien por ciento recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, pero estaba acelerando su recuperación ante la posibilidad de jugar el pase a los playoffs. no obstante, la derrota ante Miami Dolphins en el juego de la semana pasada terminó con esas esperanzas, por lo que ya no cree necesario acelerar su recuperación y ahora esperara a sanar completamente antes de pensar en regresar a jugar.

Según comentó en 'The Pat McAffe Show', habría llevado tan lejos como pudiera su recuperación y sin importar si estuviera sano completamente o no, planeaba enfrentar a los Washington Commanders. “Si estuviera al cien por ciento hoy, presionaría para jugar, pero no lo estoy… lo empujé tan lejos como pude”, dijo el mariscal. Más tarde, el entrenador Robert Saleh informó que reactivarán a Rodgers en el roster, pero solo como parte de su rehabilitación.

“Tenemos la flexibilidad en el roster con las distintas cosas que han pasado a lo largo de las últimas semanas. Es parte de su rehabilitación y el simple hecho de tenerlo en el entrenamiento es una mejora para todos. Es lo mejor para él, para sus compañeros, así que vamos a tenerlo entre los 53”, dijo. Rodgers se lesionó en el primer partido de la temporada y fue sometido a cirugía el pasado 14 de septiembre.

Pasó a hacer trabajos suaves en el campo para la Semana 9 lo que hizo pensar en un regreso cercano, pero ahora no será así. El veterano mariscal de campo fue la gran apuesta del equipo neoyorquino para dejar atrás su sequía sin pasar a la postemporada, pero nuevamente fracasaron en su intento y ahora solo buscarán terminar de la manera más digna la temporada regular de la NFL que ya está en su recta final.

