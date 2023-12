Mexicano Santiago Giménez es nombrado el hombre del año en los Países Bajos

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- El delantero mexicano Santiago Giménez se mantiene como un hombre importante en el Feyenoord gracias a sus goles y también en el futbol de la Eredivisie en donde es considerado como uno de los mejores jugadores actuales de la liga. Sus buenas actuaciones y el extraordinario momento que ha tenido a lo largo de este 2023 le valieron para ser considerado como el hombre del año en una prestigiosa revista.

La revista neerlandesa Voetbal International reconoció a Santiago Giménez en su portada como el hombre del año gracias sus éxitos individuales y colectivos. Cabe recordar que este 2023, Giménez se proclamó campeón de la Eredivisie junto al Feyenoord, además rompió un récord de goleo individual que le correspondía a Luis Suárez al haber anotado la mayor cantidad de goles en un año calendario.

Por si fuera poco este año debutó en Champions League y además terminó la mitad de temporada de la Eredivisie como líder de goleo individual con 18 goles y con la amenaza de romper más récords antes de terminar la temporada, por lo que se ha vuelto toda una celebridad en el país europeo. "Nunca pensé que anotaría tanto; 31, es bastante en un año calendario. Cualquiera que me conozca sabe que nunca me atribuyo el éxito.

Créditos: Voetbal International.

"Gracias Dios. Él me dejó vivir esta vida, me hizo amar al Feyenoord, porque eso es lo que hago. La afición se merece un delantero que marque y estoy feliz de poder ser ese delantero. Me parece muy honorable estar ahora en la lista con jugadores como Luis Suárez, Dirk Kuijt y Mateja Kezman", expresó el mexicano a la revista neerlandesa. Es así que el próximo año podría regresar con más goles al torneo neerlandés si es que no sale en el mercado de invierno.

En su siguiente partido Santiago Giménez y el Feyenoord se enfrentará ante el Utrecht en partido correspondiente a la KNVB Becker (Copa de Países Bajos) tras lo cual cerrarán su participación en este año 2023. En la liga, el Feyenoord se encuentra sublíder con 38 puntos, a diez de diferencia del PSV que es el líder del torneo y que está complicado de alcanzar. Será en enero cuando regrese la liga.

