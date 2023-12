Santiago Giménez revela por qué no jugó para la selección de Argentina pese al interés

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- Aunque Santiago Giménez es hoy uno de los referentes del futbol mexicano y un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana, el delantero nació en Buenos Aires, Argentina, por lo que también tenía la opción de representar a la 'Albiceleste'. Esto no pasó desapercibido para el combinado sudamericano que buscó convocar al jugador para integrar en principio la selección Sub 20.

Sin embargo, Santiago tenía claro para que selección quería jugar y declinó la invitación. El motivo era que había crecido y hecho su vida en México, pues desde muy chico llegó al país acompañando a su familia que se había mudado debido a que su padre Christian Giménez llegó a la Liga MX en donde hizo una larga carrera en diversos clubes y aquí fue donde creció por lo que el sentido de pertenencia era más fuerte.

“En un momento, en la Sub 20, tenía la opción de ir a la Selección Argentina o a la Selección Mexicana, ahí tuve que decidir, hice una cosa que creo que fue lo correcto, no voy a pensé en qué me conviene más en el futuro y simplemente voy a decidir con el corazón”, aseguró en una entrevista con el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez para la cadena Star Plus en donde se mostró contento por su elección.

“Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano que argentino, llegué a los dos años y toda mi vida fue en México, no me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con la Selección Mexicana”, agregó Giménez quien es hoy uno de los ídolos del Feyenoord de Países Bajos en donde desarrolla su carrera y pule sus habilidades como delantero internacional.

