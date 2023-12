Fanáticos 'tunden' a la FIFA tras la caída de la señal de la final del Mundial de Clubes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes se disputó la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense, encuentro que se transmite por la aplicación de streaming de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), FIFA Plus, cuya señal de transmisión se cayó, causando la molestia de los aficionados que a través de sus redes sociales expresaron su descontento debido a que no podían ver el juego.

Al ingresar a la aplicación se mostraba, en principio, un mensaje habitual de cuando una página falla al intentar cargarse en el navegador, después la misma aparecía totalmente en color oscuro y sin cargar. Lo mismo ocurría en la propia aplicación de streaming que no cargaba la página de inicio. Esto sucedió durante toda la primera mitad del encuentro de la final del torneo que parcialmente ganaba el Manchester City por 2-0 al Fluminense.

Ante la imposibilidad de ver el partido, los aficionados no dudaron en mostrar su descontento a través de las redes sociales en donde destacaron que la FIFA no parecía estar preparada para llevar a cabo un evento de gran magnitud en su aplicación y señal de streaming. Este descontento también se mostró en algunos memes que crearon los usuarios en donde hacen burla de la aplicación y dejaron malas opiniones.

No obstante, ya para la segunda parte de la final del Mundial de Clubes la señal se reestableció con normalidad. Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que la señal de FIFA Plus falla durante el Mundial de Clubes, pues algunos usuarios reportaron que durante el debut de León que enfrentó a Urawa Reds Diamonds, tampoco estaba funcionando correctamente la aplicación.

¿Qué es FIFA Plus?

FIFA Plus es una aplicación de streaming lanzada en abril de 2022 por la FIFA y que se trata de un servicio que ofrece hasta 40 mil partidos en vivo al año tanto de la rama varonil como femenil. Además también cuenta con partidos clásicos de la Copa del Mundo, la mayoría de las finales de este torneo, así como del Mundial Femenil. También cuenta con documentales y series originales en torno al futbol internacional.

La aplicación es gratuita y esta a disposición de todo el mundo. Este año fue quien transmitió el Mundial de Clubes para un buen número de países incluyendo México. En general suele ofrecer contenido destacado tanto en su papel histórico como buenos partidos de diferentes ligas del mundo y de diferentes divisiones que no están al alcance de todo el público a través de las cadenas habituales.

Fuente: Tribuna