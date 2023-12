Alex Verdugo confiesa que se sintió molesto con Red Sox por haberlo enviado a los Yankees

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mexicano Alex Verdugo se convirtió en nuevo beisbolista de los New York Yankees; sin embargo, hizo una fuerte confesión respecto a ese movimiento, pues en su momento no le gustó del todo y es que sentía que los Boston Red Sox lo habían traicionado al mandarlo al equipo que es considerado como el rival tradicional por lo que en un principio no pudo evitar sentirse decepcionado.

“La reacción general fue de molestia. Yo estaba, así como de rayos, me están enviando al equipo rival, los Yankees”, dijo el pelotero en palabras a la prensa recogidas por el diario Esto. No obstante, ese sentimiento duró poco, pues valoró su situación con el equipo de Boston, además de que valoró el recibimiento por parte de sus nuevos compañeros por lo que aceptó de mejor manera su cambio al equipo neoyorquino.

“Después de como un día comencé a reflexionar sobre como este año me fue con los Red Sox y lo que estaba pasando. Luego comencé a pensar sobre como Aaron Judge, Gerrit, Rizzo, se me acercaron y me dieron la bienvenida”, dijo Verdugo, quien ahora ve su paso como "una pequeña traición”, pero ya se encuentra al cien por ciento con su nuevo equipo y preparado para asumir los nuevos retos.

Créditos: MLB.com.

Fue hace unas semanas que los New York Yankees anunciaron la incorporación del jardinero mexicano Alex Verdugo para la temporada 2024, tras un intercambio con los Boston Red Sox, en un movimiento que sorprendió ya que ambas organizaciones son acérrimas rivales e incluso es apenas el octavo canje entre ambos desde que la MLB se separó en divisiones en 1969, según datos de la agencia AP.

Se anunció la llegada de Verdugo a los New York Yankees fue a cambio de los derechos de Greg Weissert, Richard Fitts y Nicholas Judice y aunque no se revelaron detalles sobre el contrato del pelotero mexicano, se especula que tiene un salario cercano a los nueve millones de dólares. En ese momento se convirtió en el décimo octavo mexicano en formar parte de la organización de los Yankees.

